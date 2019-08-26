【跨部門記者會】陳帆：關閉部分車站「迫不得已」　非因內地施壓

港鐵捲入《逃犯條例》修訂風波，剛過去的觀塘遊行及荃葵青遊行前夕，港鐵罕有地宣布基於安全理由關閉部分車站，被質疑是因早前《人民日報》評論批評其安排特別列車護送「暴徒」免費乘車離開，受到政治壓力後作出決定。 運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）在跨部門記者會上解釋，考慮到過去有部分示威者在元朗、葵芳及太古站內大肆破壞，為保障乘客、港鐵員工及鐵路安全，關閉部分車站是港鐵及政府經「深思熟慮」作出的決定，強調與有關評論無關。

陳帆表示，當車站破壞日趨嚴重，故政府同意港鐵關閉部分車站。（余俊亮攝）

陳帆：人身安全重要 還是出行方便重要？

周六、日的遊行活動前夕，港鐵罕有地宣布數個港鐵車站關閉、列車飛站，引起市民不滿。陳帆解釋，早前元朗、葵芳及太古站內設施被部分示威者大肆破壞，例如隨意動用消防喉、噴黑閉路電視及干擾入閘，甚至衝擊車站控制室，故港府同意港鐵過去周末暫停部分車站決定，認為有關決定是經「深思熟慮」及「迫不得已」。

他又指，香港公共交通全球首屈一指，部分車站停運或服務停頓是經過詳細風險評估及溝通，運輸署也會作出緊急交通系統協調，反問「人身安全重要，還是出行方便重要？」。

有記者質問港鐵封站決定是否因受到《人民日報》譴責及中央壓力，陳帆解釋香港奉行「一國兩制」，港鐵運作按使命及相關原則操作，鐵路、乘客、員工安全放在首位。他又指若示威者在站內大肆破壞，同時站內有大量人流是非常危險。他重申尊重市民表達意見，但過去兩日部分示威者作出非常激烈暴力行為，危及公眾安全，強調有關決定與《人民日報》評論無關。

民陣將於8月31日發起「人大831落閘五周年」遊行，由中環遮打花園遊行至中聯辦。被問及港鐵會否再次關閉部分車站，陳帆只稱會與港鐵及警務處等嚴肅審視及作風險評估。

824觀塘遊行前，港鐵關閉多個車站，包括九龍灣站。（資料圖片 / 余俊亮攝）

上周六有市民發現港鐵有專車運送警員到九龍灣、觀塘方向，港鐵其後承認在非載客期間，安排列車接載警員前往九龍灣站，又指當時沒有載客列車服務。陳帆解釋當時警員因路面交通問題無法迅速而安全抵達需要執行職務地點，只有列車是可以安全抵達的唯一方法，強調警員沒有特權。