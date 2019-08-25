【觀塘遊行】港鐵封站後金澤培出內部信：希望公眾諒解、同事支持

反修例風波持續，港鐵亦被推到風口浪尖。繼一系列不合作、圍堵運動後，港鐵亦向法庭申請並獲發臨時禁制令。昨日（24日）有市民發起在觀塘區內的集會遊行，惟港鐵亦同時宣布，調整觀塘線列車服務，包括暫停觀塘線彩虹站至調景嶺站共七個車站的運作，同時更關閉九龍灣至藍田站的四個車站。 而港鐵行政總裁金澤培則在港鐵宣布封站後，向員工發內部信，解釋禁制令及封站事宜，並表示公司始終重視乘客及員工安全，做相關決定不容易，希望公眾諒解及同事全力支持。

在內部信中，金澤培再次強調，港鐵的使命是為香港市民提供安全、可靠及以客為本的服務，乘客和員工的安全一直是公司的首要考慮。他認為，近來的公眾活動對車務營運造成嚴重影響。而站內亦發生了一些衝突及暴力事件，對乘客及員工構成危險。

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他表示，港鐵的管理團隊、尤其是車務總監在過去數周內都與前線同事及員工保持緊密溝通。他隨後解釋了公司與23日晚上獲頒臨時禁制令，且在當日12時起對觀塘線的列車服務做出調整。

內部信表示，封站的安排為一些乘客帶來不便，理解持份者及市民對這個安排有不同的看法及意見，形容決定不容易，希望公眾諒解及同事的全力支持。他表示，縱然面對嚴峻挑戰，各部門同事仍在一直維持服務。