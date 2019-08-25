【荃葵青遊行】港鐵：九龍灣總部周一關閉　因公眾活動或構成風險

反對《逃犯條例》示威持續，港鐵亦被捲入旋渦之中，有人批評港鐵曾開加班車接載示威者離開，亦有人不滿近日港鐵對遊行路線的車站封站，雙方皆曾發起到港鐵總部示威。 據《香港01》取得的港鐵內部向員工發出的保安訊息指，基於明日（26日）可能發生的公眾活動，或對總部大樓員工構成風險，決定關閉港鐵的九龍灣總部大樓。

防暴警及速龍小隊在太古站內拘捕示威者。（資料圖片）

《香港01》取得的港鐵保安部訊息指，一項可能進行的公眾活動，會對在港鐵總部大樓辦公的人員構成風險，因此大樓將於周一（8月26日）關閉一天 。該訊息通知各人員，在周一不要返回總部大樓。此外，有關訊息亦要求，各部門主管須啟動業務持續計劃，作出相應業務安排，並儘早通知各受影響單位及人士。

港鐵方面解釋，因應有人在網上號召到港鐵總部大樓進行公眾活動，公司經風險評估後，為審慎起見，港鐵總部大樓會於8月26日日暫停開放，以保障員工安全。公司會安排相關辦公室後勤人員到其他辦公地點或留在家中工作。至於車站職工工作安排如常，繼續為乘客提供服務。

+ 9 + 8 + 7

在反修例風波之中，港鐵屢成磨心，早前的元朗西鐵站發生的7.21白衣人無差別襲擊事件，8.11衝突中警方曾攻入葵芳站發射催淚彈、同日又在太古站追捕示威者，引起反修例人士不滿，有人曾到車站抗議；而另一邊廂，港鐵多次安排特別列車接載示威者離開，亦被撐警人士批評為協助「暴徒」撤退。

今個周末、周日的遊行期間，港鐵宣布基於安全理由關閉沿線車站，做法亦惹來反修例人士及部分市民不滿。不同陣營皆曾傳出，計劃到港鐵總部示威表達不滿。

▼7.21元朗黑夜事件▼