【逃犯條例】803行動網頁懸紅緝違法示威者　登記人「梁振英」　

反修訂《逃犯條例》風波仍未平息，6月起觸發的多場示威遊行，多間警署遭破壞、中聯辦大樓的國徽亦被潑漆。一個名為「803行動」的網頁今日（27日）在多份報章刊登廣告，解釋自8月3日發生扔國旗落海事件後，決定將6月以來的30宗事件懸紅緝兇，有關事件包括涉及721元朗衝突、衝擊立法會及813機場襲擊旅客事件等。而懸紅金額由港幣20萬元起，當中潑漆中聯辦外國徽的懸紅賞金，最高達港幣100萬元。 《香港01》記者經查證域名資料，發現「803行動」網頁持有人的中英文姓名，為「梁振英」和「MR CHUN YING LEUNG」，與全國政協副主席、前特首梁振英的姓名相同。而梁振英今日亦在其facebook專頁發出帖文，呼籲把有關懸紅緝兇的信息廣傳，並指「天網恢恢 疏而不漏」。 《香港01》已就事件分別向前特首梁振英及前任行政長官辦公室查詢，尚待回覆。

有市民今（27日）在報章刊登廣告，發起「803行動」懸紅緝兇，最高賞金達港幣100萬元。（香港01攝）

懸紅賞金來民間 日後會眾籌

「803行動」今日在多份報章刊登廣告，呼籲市民自6月以來多宗衝擊事件提供詳情，並強調「檢控，就畀錢」。懸紅賞金由20萬元至100萬元不等，任何人士倘在懸賞通告有效期內報料，令罪犯落網並遭受滿意檢控，即被捕者須在裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭所處理的案件作出答辯，便可獲得全數或按比例分配賞金。

「803行動」並對「滿意檢控」作出解釋，指可理解為被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

廣告提及，此行動來自社會各界，懸紅賞金全部來自民間，日後仍會眾籌，希望香港早日回復平靜。「803行動」同時又承諾，會「絕對保密」報料者身份，屆時將有專業團隊跟進，並會委託律師向警方報案及提供資料。

記者透過域名資料查詢「803行動」官方網頁，發現域名登記人姓名中英文名為「梁振英」和「 MR CHUN YING LEUNG」，與前特首梁振英姓名相同。（域名資料查詢截圖）

記者瀏覽803官方網頁，發現共有30宗案件邀請市民報料，賞金由港幣20萬至100萬元不等。（803 懸紅報料網） 梁振英fb轉發懸紅緝兇信息 懸紅報料網頁指，至今共有30宗案件呼籲市民提供資料，當中包括809機場襲擊抵港市民、822葵芳站刑事毀壞事件，懸紅賞金為港幣20萬元；尖沙嘴、粵海大廈及的士國旗事件、向中聯辦外國徽潑漆則為20萬至100萬元。 而記者透過域名資料「803.hk」查詢，發現持有該網頁的登記人，中英文姓名為梁振英及MR CHUN YING LEUNG，與前特首梁振英的中英文姓名相同。《香港01》記者聯絡前特首梁振英查詢，惟他未有回覆；記者同時亦向前任行政長官辦公室查詢，尚待回覆。

此外，記者今早翻查梁振英的個人Facebook專頁，發現他亦有轉發「803行動」廣告，並稱「天網恢恢疏而不漏」，呼籲網民轉發。8月3日晚上，梁振英已倡議成立懸賞基金，將涉侮辱國家、衝擊警察、破壞秩序的示威者繩之於法，以協助警方緝捕，更指會稍後會公布相關詳情。而同晚尖沙咀扔國旗暴徒線索的懸紅金額，亦達100萬元。