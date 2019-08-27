海關拘3健身中心8職員　「問卷變合約」涉不良營商 　涉款67萬

近年健身中心不良銷售手法屢禁不止，海關今日（27日）公布，去年年底起開展代號為「龍捲風」的專項執法行動，打擊健身中心的不良營商手法。過去一周海關在3間位於旺角和油麻地的健身中心，共拘捕8名人士，年齡介乎21歲至26歲，涉嫌以具威嚇性營業行為銷售健身服務而可能違反《商品說明條例》（《條例》），而涉案的健身服務合約總值約67萬元，其中有個案最高涉款17.2萬元。

葉冬菁指，當消費者在簽署實際為合約的「問卷」後，職員又在合約上強行寫上高昂的合約費。若有消費者不履行合約，健身中心職員便會使用騷擾、威逼手段或向其施加不當影響，逼使受害的消費者履行合約並付款。（張美華攝）

威嚇性銷售手法銷售健身會籍

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁今日（27日）在記者會上表示，3間位於旺角和油麻地的健身中心職員，涉嫌在銷售健身服務的過程中，對顧客施以具威嚇性的銷售手法購買健身會籍。

葉冬菁指，海關於上周20日至23日採取執法行動，先後拘捕7男1女，包括1名健身中心董事及7名銷售人員，年齡介乎21至26歲，涉款67萬元。葉冬菁透露今次行動共有6名受害人，其中有個案涉款更高達17.2萬元，海關執法行動仍然繼續。

葉冬菁舉例，健身中心通常有三部曲招攬受害者，包括有健身中心職員先在街頭搭訕、招攬顧客，然後誘使消費者簽署問卷，而問卷實際上為健身合約。職員其後再以提供優惠為由，套取消費者的身分證及銀行帳戶資料。

倘定罪最高罰款50萬元及監禁5年

葉冬菁續指，當消費者在簽署實際為合約的「問卷」後，職員又在合約上強行寫上高昂的合約費。若有消費者不履行合約，健身中心職員便會使用騷擾、威逼手段或向其施加不當影響，逼使受害的消費者履行合約並付款。最後消費者只能無奈就範，並提取現金或轉帳。

海關去年年底起開展代號為「龍捲風」的專項執法行動，葉冬菁表示行動至今共拘捕3間健身中心，共涉4分店的19名董事或銷售人員。當中16男3女，年齡介乎21至43歲，涉款約180萬元，其中涉款最高個案，達27.3萬元。

海關提醒，商戶必須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶，在購買服務前，切勿將身份證、信用卡或銀行提款卡交予銷售人員。如未清楚了解服務的內容和價錢，又或不欲購買有關服務，應堅決拒絕簽署任何文件。

根據《條例》，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

另外，消費者委員會今年4月曾公開譴責4間健身中心，包括位於旺角的S.M.L. /T.I.A Studio、Fitness express company limited、A plus fitness，及位於銅鑼灣的Legend fight&fitness，點名批評其經營手法。消委會指，去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元。