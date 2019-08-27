【逃犯條例】國泰兩架客機13手提氧氣樽被排氣　正嚴正處理事件

反對修改《逃犯條例》風波持續，中國民航局早前向國泰航空發出重大安全風險警示，禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，有過激行為的人員須立即停飛內地航班，其後國泰解僱多名職員，之後亦傳出有往來中國航點的客機的氧氣瓶被排氣。國泰航空今日（27日）公布，兩架停泊在多倫多機場的客機，於起飛前例行檢查中發現，存放在兩架機上的13個手提氧氣樽被排氣或部分排氣。 國泰表示會嚴正處理有關事件，正進行內部調查。

國泰航空證實，早前兩架停泊在多倫多機場的客機，於起飛前例行檢查中發現，部分存放在機上的手提氧氣樽被排氣或部分排氣。（資料圖片）

每架客機有22個手提氧氣樽

國泰表示，每架客機均設有22個手提氧氣樽，而兩架停泊在多倫多機場的客機，早前被發現機上的手提氧氣樽被排氣或部分排氣，其中一架飛機的5個手提氧氣樽受影響，另一飛機則有8個受影響。

國泰解釋，手提氧氣樽專供執勤的機組人員使用，好讓他們飛機氣壓急降的情況下，依然能在機艙內行動。此外，機組人員及乘客的座位上均裝有應急時使用的個人氧氣面罩，一切均運作正常。國泰強調，每一航班起飛前必定會進行例行檢查，確保所有緊急儀器用品合乎使用規格，在任何時候均能保障機組人員及乘客的安全。

國泰強調，每班客機起飛前均會進行嚴格例行檢查，故發現有關事件。事後已為受影響氧氣樽重新充氣，並在起飛前由工程師檢查及確認合乎使用規格。

國泰重申，機組人員及乘客安全並沒有因事件受到任何影響，現正進行內部調查，會嚴正處理有關事件。