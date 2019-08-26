【逃犯條例】吳敏兒：國泰以被內地禁入境為由解僱無Facebook員工

修訂《逃犯條例》爭議持續，中國民航局早前向國泰航空發出重大安全風險警示，要求禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，有過激行為的人員須立即停飛內地航班，隨即有國泰職員被解僱。 其中一名被解僱的員工，是國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜。職工盟主席吳敏兒認為解僱並非個別事件，甚至有個案是在沒有Facebook帳號的情況下，被公司指因為她的名字已被列入禁止入境，需要解僱。 吳敏兒批評：「原來政治立場可以取締你嘅專業」，又呼籲市民參與周三（28日）包圍國泰城的集會。

施安娜早前因為社交帖文而遭公司解僱。（資料圖片/羅君豪攝）

施安娜在電台節目上指，公司只是希望同事「少出聲」，但無呼籲同事之間互相舉報。她批評「點解會因為呢啲嘢被解僱呢？無法想像白色恐怖已經去到呢個咁嚴重嘅地步。」她又質疑，現時不少遊行示威各區遍地開花，不少公司同事本來就住在示威現場當區。但現時情況是只要涉及暴力都會被解僱，曾向公司詢問如何界定，公司卻回應指「你應避免在場出現」，她直批做法對同事不公平。

吳敏兒就認為解僱並非個別事件，稱國泰現時的大量解僱，沒有人是可以選擇自行離職，過程與施安娜情況相若，在確認完社交網站的帖文後迅即被解僱。她提到，有個案是在沒有Facebook的情況下，被公司代表指因為她的名字已被列入禁止入境，已對公司無生產力，所以被解僱。

吳敏兒認為，僱主很大機會持有需要解僱的員工名單。（資料圖片/林若勤攝）

吳敏兒估計，僱主很大機會持有需要解僱的員工名單，質疑解僱決定源於民航局警示，批評民航局將政治看法及態度劃入安全範圍，即使如施安娜一樣有良好表現的員工都一樣因而被解僱：「原來政治立場可以取締你嘅專業。」

吳敏兒又提到周三（28日）的集會，稱希望國泰保護員工言論自由，呼籲大家站出來反對白色恐怖。她又提到正常情況下，員工應可以循紀律程序就解僱決定作出上訴，但現時是在未展開紀律程序下進行解僱：「連解釋的機會都無」，稱有員工考慮上訴，但未有考慮司法覆核。