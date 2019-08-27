吳文遠擲三文治得直　終院解釋為何拒頒上訴許可　也叫控方少擔心

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，用三文治擲向時任特首梁振英，梁閃過令三文治最終擊中站在梁身後的警員。控方最後檢控吳襲擊該警員，吳被裁定罪成及被判入獄3星期。惟吳到高院上訴時，高院法官認為控方應該檢控吳襲擊梁而非該警員，最後裁定吳上訴得直及撤銷罪名。控方認為高院官的裁決涉廣泛重大不公，要求上訴至終審法院，終院上周五即場駁回控方的申請，今 (27日)下判詞解釋，認為控方在本案中聲稱涉及廣泛重大不公的程度， 並不足以令法庭頒下上訴許可，故駁回其申請。至於控方稱擔心此案成先例，令控方說法不被法庭聽取，終院重申法庭必定聽取控辯雙方意見，控方可把這種「恐懼(fear)」移除。

吳文遠2019年3月在向梁振英方向掟三文治案上訴得直，他稱十分高興，直言:「好耐未見過咁正常既裁決，仲shock緊。」（朱棨新攝）

吳文遠被控於2016年9月4日，在港島中區一投票站外襲擊署理總督察劉泳鈞。但吳一直聲稱，他的目標是時任特首梁振英，而梁當時閃身避過，三文治才落在劉的手上。

控方認為未被持平對待

高院負責吳的上訴的法官邱智立認為吳的動機明顯是針對梁而非劉，劉當時亦判斷不到，故認為在法律上不算受襲，更對控方不直接檢控吳襲擊梁表示大惑不解。

律政司認為邱官以此原因裁定吳得直，卻未有向控方提他有這個想法，令控方失去辯解機會，指法官應該持平地對待控辯兩方，認為這是涉及重大廣泛的不公，因而希望作終極上訴。

重申法庭會聽取雙方說法

終院法官在判詞指，在案中三文治擊中劉，控方檢控吳普通襲擊劉亦未常不可，但根據案情，似乎檢控告吳襲擊梁會較為可取。

至於邱官未有讓控方機會解釋其想法，終院認為控方所提理由也非完全空泛，惟卻不足以令法庭頒下終極上訴許可。至於控方聲稱害怕邱官的案件會成為先例，令控方立場不被聽取，終院法官在判辭重申，法庭一定會聽取控方雙方立場，即包括控方的理據，並著控方可把這種「恐懼 (fear)」移除。

案件編號：FAMC15/2019