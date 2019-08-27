【逃犯條例】皇冠假日酒店要求放無薪假　員工：如被自願簽同意書

本港自6月起的反修例運動，引發多次激烈警民衝突，導致訪港旅客大幅下跌，繼而影響酒店生意，部分港島區四星級海景酒店更低至208元一晚。 《香港01》接獲投訴，洲際酒店集團旗下的香港銅鑼灣皇冠假日酒店，最近要求員工9月起放無薪假，並要求員工簽署知悉相關安排的協議。有員工指，酒店部門主管早前表明因酒店業績不好，9月起每人將會2至3日無薪假，惟提供予員工簽署的聲明中，只稱「有關休假日數將由酒店管理層擬定」，並無指明無薪假實際日數，員工稱如「被自願」簽同意書。 《香港01》已就相關安排向香港銅鑼灣皇冠假日酒店，以及洲際酒店集團查詢，正待對方回覆。

有銅鑼灣皇冠假日酒店員工向《香港01》投訴，酒店部門主管向員工表明因酒店業績不好，9月起每人每月將需放2至3日無薪假。（網頁圖片）

員工：同意書​無列明無薪假日數

《香港01》早前統計九龍、港島的星級酒店最新房價，發現8月的周五及周六，有酒店雙人房晚房價低見200元。而涉事的香港銅鑼灣皇冠假日酒店，位於銅鑼灣禮頓道8號，物業擁有者為爪哇集團，由洲際酒店集團（IHG）負責管理。以本周六（31日）至周日（9月1日）為例，酒店官方網站顯示的每晚房價約1,200元。

有酒店員工向《香港01》投訴，今日（27日）酒店部門主管向員工表明，因酒店業績不好，9月起每人每月將需放2至3日無薪假，並要求員工簽署一封聲明，認同酒店的無薪假安排。然而，相關聲明並無提及每月無薪假的實際日數，只稱「有關休假日數將由酒店管理層擬定，確實日期由相關部門主管安排」。

酒店提供予員工的聲明並無提及每月無薪假的實際日數，只稱「有關休假日數將由酒店管理層擬定，確實日期由相關部門主管安排」。（受訪者提供）

員工稱陷兩難：拒簽恐「被犯錯」遭解僱

該名員工形容，同事們起初聽到消息，都明白這是唯一方案，「起碼都叫有工返、有糧出，可以維持生計。」然而，相關聲明與酒店主管的口頭承諾不一致，直言簽署後會對自己沒有保障，或會被要求無限期放無薪假，變相「在職失業」；但若拒絕簽名，則擔心會「被犯錯」而遭解僱，最終各部門的同事都「被自願」地簽署聲明。

工會：員工有權拒絕修改合約

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，近月接獲不少酒店員工反映被要求放無薪假，例如早前洲際酒店亦曾向員工發內部電郵，要求員工9月起需放數日無薪假，但實際安排仍未有定論。

何鴻興指出，勞工法例寫明若新協議的待遇差於原有合約，員工有權拒絕，同時規定若合約待遇有任何更改，必須經過雙方同意。因此，他認為類似聲明只維護僱主的行政利益，而對員工權益則是毫無保障，若員工已簽署相關聲明，則代表僱主與員工雙方已達成協議，「所以我哋成日叫工友千祈唔好簽，打死唔簽都吹你唔漲！但如果已經簽咗就有啲難搞。」

有地區酒店入住率跌五成

商務及經濟發展局長邱騰華本月中表示，本月首十日遊客人數按年下跌三成多，形容屬近年最急跌幅；酒店入住率方面，個別區域下跌了三至五成。