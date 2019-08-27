【逃犯條例】政黨到港鐵總部抗議　批任意封站影響市民生活

《逃犯條例》風波引發連串示威，多次波及港鐵站，港鐵上周先向法庭申請臨時禁制令，禁止任何人故意妨礙鐵路；之後在觀塘遊行及荃葵青遊行正式集合前夕，宣布關閉遊行位置附近的鐵路站，結果引來大量批評，認為未能提供妥善的鐵路服務，對市民造成諸多不便。 有政黨今日（27日）到港鐵九龍灣總部抗議，批評封站安排對數以萬計的乘客構成不便，大批市民需改乘其他交通工具，令路面交通擠塞，另亦過遲發布封站消息，質疑港鐵阻礙示威者到遊行集合地點。

民主黨、新民主同盟、工黨等5個政黨的約20名成員，到九龍灣港鐵總部大樓遞交請願信，批評港鐵無理封站。（工黨相片）

上周六（24日）觀塘遊行預定下午1時30分起步，港鐵於早上約10時30分發通告指，觀塘線彩虹站至調景嶺站的7個站的列車服務，會於中午12時暫停，即暫停服務的決定只提早約90分通知公眾，而且於遊行開始前90分鐘已暫停。之後翌日（25日）的荃葵青遊行，港鐵大約早上11時30分通知，指葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站於下午1時30分關閉，只提早2小時通知。

梁耀忠：剝奪遊行示威權利

今日民主黨、新民主同盟、工黨等5個政黨的約20名成員，到九龍灣港鐵總部大樓遞交請願信，批評港鐵無理封站，嚴重影響市民生活。街工立法會議員梁耀忠批評，港鐵變成為政府服務，成為政權的鎮壓工具，不少參與荃葵青遊行的示威者，要由荃灣步行至葵興才可散去，變相剝奪遊行示威的權利。

觀塘遊行前，港鐵關閉多個車站，包括九龍灣站。（資料圖片 / 余俊亮攝）

工黨社區幹事趙恩來亦認為，港鐵的封站理據牽強，觀塘遊行的路線，與港鐵封閉的鐵路站有一段距離，質疑封站並非必要，變相癱瘓區內交通。港鐵當時解釋，考慮到員工、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務。當日示威者最後並未衝擊油塘、調景嶺等站。

抗議期間，梁耀忠要求車務總監劉天成接信，不過港鐵當時未有安排，時隔約15分鐘後，港鐵才派出公關主任接信。另外，今早亦有市民自發到港鐵總部請願，要求解釋封站原因，並批評港鐵縱容警方於站內濫用武力。

因應近日針對港鐵的示威，九龍灣港鐵總部於周日、周一關閉；而自8月23日獲得法庭臨時禁制令，以及接連兩天的封站安排，港鐵高層仍未曾公開露面解釋事件。