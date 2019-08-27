【逃犯條例】守護香港大聯盟關注校園欺凌　憂不同意見學生被孤立

全港中小學校即將開學，「守護香港大聯盟」向全港中小學校長發出公開信，呼籲懇校長採取措施，加強學校管理，制止任何形式的校園欺凌行為，又表示絕不能讓「暴力政治」玷污學生心靈。 大聯盟又呼籲市民關心學校發展，用各種可行的方式，營造出反對所有校園欺凌行為的社會氣氛。

稱有人將矛頭對準警察子女 令心靈受創

公開信表示，由反修例風波引發的社會動盪尚未平復，大聯盟注意到，有一些人士把矛頭對準警察的子女，在網上公佈警員子女的身份證號、學校等資料，揚言要在開學後對其不利，令許多警員年幼的子女，心靈受到很大創傷。

也有少數參與過示威的青年學生，揚言要在新學期開學之後，繼續罷課抗爭。對於不認同罷課立場的同學，他們就會用孤立、嘲諷、壓制，甚至是暴力等方式，在校園進行欺凌。

大聯盟促請各位校長密切關注校園內可能出現的欺凌行為，要加強校務管理並採取有效措施，更要及時制止所有校園欺凌及暴力行為。

中學校長會將為教職員及社工 提供訓練應對

香港中學校長會、社聯及香港心理學會臨床心理學組，將於明天（28日）召開記者招待會，支援學生之外亦為教職員和社工提供訓練，建立能力及協作網絡，以應對社會危機。

至於香港資助小學校長會，主席張勇邦則表示，校長會以及其他議會，邀請了心理學會舉辦工作坊幫助學生。