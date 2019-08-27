【逃犯條例】15名16歲以下兒童衝突中被捕　警方：可申保護令

反修例風波持續，累計逾800人被捕，當中包括16歲以下未成年人士。在今日（27日）警方記者會，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，至今共拘捕15名年齡介乎12至15歲人士。他強調，警方關注未成年被捕者福祉，進入警署後相關程序，均需有家長或合適及同性別的成年人在場見證。 李桂華又提到，未成年人士不會與成年人共同羈留，或會安排往兒童之家等地方，有需要時可向少年法庭申請發出照顧及保護令。

周日的荃葵青遊行，有12歲男童被捕，成為反修例風波以來，年紀最細的被捕人士。（陳淑霞攝/資料圖片)

12歲男童周日荃葵青衝突被捕

反修例風波歷時兩個多月，在周日（25日）的荃葵青遊行，一名12歲男童被防暴警制服及拘捕，成為反修例風波以來，年紀最細的被捕人士。李桂華今日於記者會稱，警方至今拘捕15名12至15歲人士，當他們被送抵警署後，警方會要求家長在場陪同，否則會另行安排一位合適、相同性別的成年人在場見證，向未成年人士搜身亦適用上述安排。

他續指，未成年人士及成年人會分開羈留，為保障未成年人士安全，更可能會安排暫住兒童之家，或向少年法庭申請發出照顧及保護令。

8月5日天水圍警署包圍事件，13歲女童張同學（左）及14歲陳同學（右）曾因路過回校取書被捕，現時已獲准保釋。(鄭秋玲攝/資料圖片)

天水圍兩女初中生回校取書途中被捕

另外兩名13歲及14歲女童，則捲入8月5日天水圍警署包圍事件，其後警方以涉嫌參與非法集結將其拘捕。兩名女童現時已獲准保釋，須於8月下旬向警方報到。二人受訪時透露，當日結伴路過，正準備返學校取書，卻遭拘捕，回想時仍猶有餘悸。

14歲女童雨傘運動「連儂牆」畫花被捕

根據《保護兒童及少年條例》第 213 章第 34(1)條，少年法庭可發出照顧及保護令，將監護權轉移，但必須基於指定依據，包括其健康、成長或福利曾經、正在或相當可能遭忽略或損害；或兒童的不受控制程度達至可能令本人或他人受到傷害等。

翻查資料顯示，2014年雨傘運動，曾有14歲女童於「連儂牆」以粉筆畫花被捕，警方曾以少女父親無力管教為由，向法庭申請兒童保護令，女童一度被移送並暫住兒童院，上訴得直後獲撤銷。事件引起社福界爭議，社會工作者總工會質疑警方濫用程序，藉法庭製造白色恐怖。