【逃犯條例】涂謹申：緊急法權力無邊無際　或致災難性效果　

政府修訂《逃犯條例》掀起風波未平息，有消息指政府正考慮以覆蓋範疇甚廣的《緊急情况規例條例》進行緊急立法處理，特首林鄭月娥昨日(27日)回應時，未有否認相關傳聞。 民主黨立法會議員涂謹申今日（28日）於商業電台節目《在晴朗的一天出發時》形容，《緊急情況規例條例》的權力大至「無邊無際」；認為現時僅有少部分人參與不和平活動，惟若引用法例，則會影響數以十萬計的人，擔心或導致災難性效果。 至於出席同一節目的自由黨立法會議員鍾國斌亦認為，引用有關法例難以令人心服口服，相信難以平息社會紛爭。

民主黨涂謹申在內的6名立法會議員早前應美國國務院邀請，與美國國會議員會面。（資料圖片／梁鵬威攝）

如同殖民地鎮壓法

涂謹申稱，《緊急情況規例條例》仍然需要通過立法會，但由於同時需要過半數反對才能否決，相信現時能以達成；而緊急法能夠將現有的法例更改，形容權力大至「無邊無際」。

他形容緊急法為「殖民地鎮壓法」，為英國政府早年因應難以從英國調動軍隊處理暴動的情況，而訂立的法例。他認為，當時情況有別於現時，稱社會上僅有少部分人參與非和平行動，若因此影響數以十萬計的人，形容情況「不合比例」；加上現時本港有足夠警力處理社會情況，無需要使用相關法例。

涂謹申續稱，一但引用緊急法等同宣布戒嚴，將會進一步影響旅遊業、金融業等，加上現時中美情況，更有可能為本港帶來災難性效果。他又估計，林鄭月娥希望以緊急法處理社會狀況，以為10月1日作準備。

鍾國斌與葉劉淑儀早前同樣應邀請訪美。（資料圖片／高仲明攝）

鍾國斌於同一節目上稱，法例於過去50年未曾用過，擔心一但引用相關法例將影響外商對港的觀感，希望政府能好好考慮，否則影響甚至較現時的示威活動為大。

他又質疑，緊急法難以令人心服口服，相信以壓迫性方法處理難以解決問題。兩人又指林鄭月娥聲稱以溝通解決問題，但現時似乎堅持自己做法。

至於早前立法會議員訪美，新民黨葉劉淑儀返港後稱與同行的泛民議員達成兩個共識，惟其後被泛民議員斥說法誤導。同行的涂謹申重申未有達到任何共識，唯一認同的僅為不希望香港失去現有貿易地位，但強調若制裁法案通過不等於傷害香港。

他又稱，認為《香港人權及民主法案》有望於短時間內通過，並相信可以於兩院內取得大多數支持票數，因港人的行為已感動到全世界。

鍾國斌則認為，「共識」僅為用字問題，又稱大家均希望美國政府不要傷害香港，而訪美後認為美方希望本港問題能自己解決。