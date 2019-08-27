【逃犯條例】澄清訪美之行與建制派無共識　涂謹申指葉劉說法離譜

港府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權所觸發的連串示威衝突令國際社會關注。包括新民黨主席葉劉淑儀、民主黨涂謹申在內的6名立法會議員上周應美國國務院邀請，參與《香港-美國立法機關交流團》到蒙大拿州與4名美國國會議員會面。葉劉返港後稱，6名香港議員形成兩個共識：一、無論中美貿易戰如何解決，都不應傷害香港；二、不希望見到有任何措施制裁香港。 有份出席會見的涂謹申和教育界葉建源今日（27日）澄清，指葉劉的說法非常有誤導性，並非事實。葉建源表示，會談上勉強可算是民主派與建制派議員共識的，只有「同意撤回法案」一項，而在其他方面，包括香港的民主化進程和獨立調查委員會等，4名民主派議員皆表達了與建制派不同的意見。 涂謹申則指，會面目的僅屬兩地議員交流，不明白為何葉劉會聲稱「達成共識」。他形容對方說法「離譜」，「佢咁資深，又做過官員，唔明點解佢咁樣講嘢」。

涂謹申（左）指葉劉說法離譜，澄清訪美之行與建制派無共識。（梁鵬威攝）

葉建源指，兩地議員會面是數月前安排，原本打算建制、泛民各派4名議員出席，惟最終只有2名建制派議員答應出席。他指，會見過程主要是交流，並非要令香港立法會議員達成共識；而民主派和建制派議員向美國議員表達的意見也有分歧。

他又引述公民黨楊岳橋曾在會見上說過「對於葉劉發表的意見，我沒有一點贊成」。他解釋，會上有規矩，承諾與會者不互相引述，他認為葉劉沒有必要代表民主派議員發表意見，「將佢嘅意見塞入我地口係唔理想」。

涂謹申則指出，會面是20多年以來，香港議員首次平起平坐與美國國會議員交流，9個月前已開始籌備，本意與最近局勢無關，但會上固然談及香港議題。他指，美國方面對香港議題如此關注，是十分罕有的情況，而民主派表達的意見，包括香港民主進程和獨立調查委員會等，與建制派的說法「大纜都扯唔埋」。

涂謹申又補充，以他與美國議員交流後的理解和評估，《香港人權與民主法案》很快會獲參眾兩院三分二通過，雖然具體內容可能還需斟酌，但有關框架離不開《中英聯合聲明》，及包括對香港官員的制裁措施。