【逃犯條例】指美方對港了解少　葉劉：不擔心制裁法案短期通過

美國眾議院和參議院9月復會，將會討論《香港人權及民主法案》，自由黨黨魁鍾國斌、新民黨主席葉劉淑儀以及4名泛民議員日前應美國國務院邀請訪美，行程中與4名國會議員會面。 葉劉淑儀表示，美國國會立法程序與香港不同，程序較複雜，不擔心法案在短期內通過。她稱美國議員向他們表示，香港問題並非日常美國關注的事情，又指國會議員對香港情況了解非常少，故已透過行程向4名議員詳細講解香港情況。 對於昨天荃葵青遊行，警方首次使用水炮車和開實彈槍，葉劉指出，不應只聚焦警察開槍，示威者亦使用汽油彈，雙方武力均有升級，認為警方武力升級也是因應示威者武力升級。

葉劉淑儀、鍾國斌和另外4名泛民議員，日前應美國國務院邀請出席交流會，其中與4名國會議員會面，包括蒙大拿州共和黨參議員David Daines及三名眾議員。

葉劉指若法案通過 包括多項制裁措施

葉劉淑儀指出，美國國會議員對於香港情況、《逃犯條例》等了解非常少，4名國會議員中，只有David Daines曾到香港和中國，香港事務亦不是美國社會日常關注的議題，只是因近月衝突令香港事件「日日上頭條」。她表示已向國會議員在解釋「一國兩制」落實情況，港人所享受的民主、人權比回歸前為多，高度自治並無受到打壓。

《香港人權及民主法案》若獲參眾兩院通過，多項制裁香港的措施將會實施，包括限制香港官員入境美國等。葉劉淑儀表示，美國國會立法程序與香港不同，程序較複雜，不擔心法案在短期內通過。

葉劉淑儀表示，美國國會立法程序較複雜，不擔心法案在短期內通過。（吳倬安攝）

鍾國斌：美議員非常友善和願意聆聽

鍾國斌則表示，美國國會議員在交流過程非常友善，願意聆聽不同聲音和角度。他指出4名美國議員均認為，香港應自行解決當前風波，又指議員認為不需要美方介入香港事務。他表示已向美國議員解釋，《逃犯條例》的立法工作已停止和「唔會返轉頭」，指出《香港人權及民主法案》是無必要。她又指出法案會否獲通過，要視乎香港未來一個多月的變化和能否解決當前風波。

葉劉表示，6名訪美議員有兩大共識，包括不希望因中美貿易戰而傷害香港和港美互惠互利的關係，及不希望美國有任何措施制裁香港。

葉劉：林鄭不應只在禮賓府向部分人解釋

對於林鄭仍未有答允「五大訴求」，及早前成立對話平台，葉劉淑儀認為，林鄭兩個多月來不接受「五大訴求」，應更直接和更透徹向市民解釋原因，而不是只在禮賓府向部分人解釋。她指出香港有很多支持「和理非」的市民，表示自己樂意與「和理非」市民對話。

鍾國斌則表示，完全不理解為何林鄭不願說出「撤回」修例二字，又指出周六與林鄭對話的「有心人」，很多都是希望重組行會、要求「撤回」和成立獨立調查委員會，反問為何林鄭不回應這兩個訴求，「回應呢兩大訴求，大眾先會有感覺政府係肯傾，『和理非』都覺得政府未有誠意啦」。

鍾國斌（右）表示，周六與林鄭對話的「有心人」，很多都是希望重組行會、要求「撤回」和成立獨立調查委員會。（吳倬安攝）

「示威者武力升級 因此警方也升級」

對於昨天荃葵青遊行，警方首次使用水炮車和開實彈槍，葉劉指出，不應只聚焦警察開槍，示威者亦使用汽油彈，雙方武力又有升級，指警方武力升級也是因應示威者升級。她又指美國警隊處理社會騷亂比香港警隊使用的武力高很多，美國社會對香港兩個多月街頭動亂仍未有人死亡，亦感到匪夷所思。

葉劉曾收Simon Cheng女朋友求助

她又表示，訪美期間亦有收到英國駐港領事館職員Simon Cheng女朋友的求助，當時不知發生何事，不過回港後事件已解決，中方亦發表了聲明。不過被問及如何看中方指Simon Cheng因嫖妓而被行政拘留，葉劉稱不評論，又說：「我點知啫！」