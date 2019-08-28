【逃犯條例】指港鐵不停部份車站促成警民衝突　郭卓堅求覆核

反《逃犯條例》修訂風波持續，港鐵日前因應觀塘遊行而暫停觀塘綫多個車站的服務。「長洲覆核王」郭卓堅今（28日）向高等法院提出司法覆核，要求法庭頒令裁定港鐵日前停駛觀塘綫多站及荃灣綫的部份車站屬行為不當。

郭卓堅(左二)就港鐵不停部份車站的決定申請司法覆核。(李慧娜攝)

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申請人為郭卓堅，被告為港鐵非執行主席歐陽伯權及港鐵前行政總裁梁國權。

入稟狀指，港鐵的決定令集會人士沒有交通工具疏散，只能步行回家，亦因而引致馬路無法通車，迫使警方要進行清場行動，而集會人士像狗被趕入窮巷，又怕被警方拘捕，只好設置路障、拿起對抗警察的東西，他又稱這是人的自然反應。郭直指港鐵要負起引致兩次騷亂的責任，並要求法庭裁定港鐵於本月24日及25日停駛彩虹至調景嶺各站及荃灣至葵芳各站的決定屬行為失當。

郭：已有禁制令何須不停站

郭入稟後向傳媒表示，港鐵已在本月23日取得禁制令，以機場禁制令事件為鑑，機場取得禁制令後已恢復秩序，質疑港鐵何需不停某些車站，又認為港鐵的決定反引致示威者無法疏散，走出馬路，終演變成警民衝突。郭直指港鐵要為市民及警方在事件中的損失負責任。

案件編號：HCAL2488/2019