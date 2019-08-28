【逃犯條例】男子涉觀塘遊行日用75厘米竹襲警　被控襲警與暴動罪

上周六觀塘遊行演變成警民衝突，多名示威者被捕。一名23歲無業男子涉扔擲雜物及用竹枝襲擊總督察，今午（28日）於觀塘法院提堂，被控暴動及襲警罪。被告毋須答辯，獲准以3000元現金保釋，案件押至11月6日再訊，以候警方進一步調查。同案另一名男文員亦被控暴動罪，仍然留醫。

被告謝灼華在朋友掩護下離開法院。(馮家淇攝)

首被告謝灼華（23歲）及次被告周健豪（26歲），分別報稱無業及文員，兩人被控暴動罪。控罪指，兩人被控於2019年8月24日，與不知名人士在九龍灣偉業街附近參與暴動。

被告謝灼華另被控一項襲警罪。控罪指，被告於2019年8月24日在九龍灣偉業街常怡道行人天橋底襲擊執行職責的警務人員，即總督察梅永罡。

次被告仍留醫

次被告周健豪仍然留醫，案件押至9月2日再訊，但若被告能提早出院，法庭將會提前處理。

辯方指被告去年在大專院校畢業，現在收入不穩定。他獲准以3000元現金保釋，期間不得離港、每周到將軍澳警署報到。此外，兩人亦需遵守宵禁令，每晚12時至翌日6時留在報稱地址。案件押至11月6日再訊，以候警方進一步調查。

首被告用竹枝傷及總督察

據悉，案發當日下午3時半，首被告與其他示威者築起路障，至4時半開始扔擲雜物，例如竹枝、長遮、石頭及磚頭等，其後警方清場拘捕示威者包括被告，期間首被告用一枝長75cm的竹襲擊總督察梅永罡的左前臂。

次被告當時則與其他示威者被警員追捕，跑至常怡街行人天橋底被制服及拘捕。

案件編號：KTCC1608/2019