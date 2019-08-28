劉康涉藏氣槍上訴得直　律政司求重審　官指該槍玩具店有售拒受理

曾公開聲稱支持港獨的青年劉康，前年在立法會討論修改《議事規則》期間，在立法會大樓外藏有氣槍及膠彈。劉在裁判法院被裁定管有仿製火器罪成，遭判18個月感化。惟高院指原審裁判官自行就多個議題盤問劉，對他不公，判他上訴得直。律政司向法庭要求重審，並指劉的政治立場堅定，漠視法紀和針對警方。而高院今(28日)頒發判詞，指考慮涉案的氣槍是可以在玩具店以數十元買到，加上劉的年紀等因素，頒令案件不會發還重審。

劉康指律政司要求重審的要求荒謬。(朱棨新攝)

律政司指劉政治立場堅定

律政司早前申請重審，並在書面陳詞中提出多項理據，包括本案的案情嚴重，而上訴人劉康(現年17歲)雖然年輕，但政治立場堅定，漠視法紀和針對警方，若成功逃避法律制裁，會再干犯罪行。律政司又指，沒跡象上訴人有悔意，法律程序對他沒構成任何壓力。

官指涉案氣槍玩具店可買到

惟高院法官黃崇厚在判詞中指，上訴人帶備一支手槍狀的氣槍和膠彈，前往一個重大的示威場地，帶來危害公眾安寧的風險不小，案件有一定嚴重性。但黃官亦指出，上訴人管有的是一把可以在玩具店以數十元買到的氣槍。

劉已還押22天兼接受10個月感化

黃官續指，上訴人案發時16歲和沒有案底。根據法例，若涉案人士是15歲以下，便不算干犯本案的罪行。此外，上訴人曾遭還押22天，亦已接受了10個月的感化，基於上述因素，顧及公義所須，平衝了公眾利益和上訴人的利益，決定不命令將案件發還重審。

劉指律政司要求荒謬

劉康在高院頒下判詞後指，律政司要求重審的決定荒謬，是政治打壓，對他「死纏爛打」。對於律政司一方申請重審的其中一項理據，是指他漠視法紀和針對警方，劉回應指自已案發時藏有氣槍，其能量低於兩焦耳，質疑如何「漠視法紀」。

案件編號：HCMA516/2018