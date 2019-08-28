【國泰員工集會】港航員工疑遭以言入罪解僱 　空服員人心惶惶

反修例風波持續，亦蔓延至航空界。國泰航空近日解僱多名職員，包括涉因社交媒體言論被裁的國泰港龍航空空勤人員協會主席施安娜，引起社會嘩然。職工盟今（28日）在愛丁堡廣場舉行集會，抗議國泰航空無理解僱員工，而在一號風球下，亦有近千人參與，當中不乏現役空姐，她們慨嘆工作環境繃緊，人心惶惶。 今個月被解僱、曾任職香港航空貴賓服務部主任的Ryan對香港人寄語：「香港人加油、萬事小心」，他不禁反問，是否連一個人的基本言論自由，以及監察政府、警隊的權利已失去。

曾任職香港航空貴賓服務部主任的Ryan，被被提醒注意社交網站言論後，翌日遭解僱。(勞敏儀攝)

今年29歲的Ryan畢業後投身航空業，自小喜歡飛機，報考空中服務員不成功，退而求其次成為地勤，以另一方式圓一個航空夢。今日下午，他站上航空界集會台上，細說疑被以言入罪經歷，成為港航在反修例風波中被解僱的第一個人。

被提醒注意社交網站言論後翌日遭解僱

在8月13日，有人提醒及警告Ryan要注意Facebook的言論與公司立場不一，皆因社交網站言論會被審查，當時的他在反修例運動期間只參與合法遊行，在社交網站曾轉載兩份航空業聲明，亦有評論林鄭政府及警隊整體表現，當時他深信員工有言論自由，不會因此被清算。翌日，他被公司即時解僱，同樣「不知道原因」，只被告知「麻煩你交出員工證，收拾個人物品。」當下感覺不大，沉澱過後他感到無奈而荒謬，「公司辭退我唔係我損失，係公司損失」，直言會保留追究權利；又認為若白色恐怖持續，「林鄭對話平台可以收埋」。

他指，航空界一直強調「安全永遠是首要」，批評有人聲稱支持反修例航空業人士是「危害航空安全」的說法只是廢話。他認為，言論自由愈收愈窄，港人已無法享有公平的選舉制度，質問是否連一個人的基本言論自由，以及監察政府、警隊的權利已失去。

做了5年國泰空姐的陳小姐形容，「近日白色恐怖太誇張，連工餘時間言論都受限制」，嘆言同事間在工作時不再討論反修例議題，自己更在社交媒體開新帳號繼續發表言論。被問及會否擔心被「篤灰」，「驚的話，姐係代表佢哋成功」，她直言不會退縮，同事也抱著「留得一日得一日」的心態工作，飛內地航線時會先把所有遊行照片刪除。

港龍空姐曾於上海航線中 遭內地入境人員要求查手機

另一位入職年多的港龍空姐黃小姐，則獨自參與集會，她透露，隨着民航局收緊政策，航空界被迫捲入政治漩渦，人心惶惶。她曾於上海航線中，遭內地入境人員要求搜查手機相簿，以往從未試過，「由最底碌上去，睇到去六月，逐張逐張睇。」她大嘆，工作亦要小心翼翼，由以往與同事暢所欲言，到現時步步為營，近日亦聽聞公司陸續急召同事「照肺」，「話要被暫停duty 」，她形容，「無諗過航空界可以咁黑暗。」