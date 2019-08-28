【國泰員工集會】空姐疑社交媒體言論遭解僱：從無行差踏錯

「就好似被背叛了。」愛丁堡廣場集會上，她獨自站在簷篷下，遙望台上同樣因言被炒的港龍空勤工會主席施安娜，國泰前空姐林小姐（化名）心裏翻騰，百般滋味。 在萬呎高空下渡過八年時光，自言從無行差踏錯，卻於日前接到公司的大信封，由「和你飛」變「最後飛」。捲入這場反修例風波中，她心情複雜但不諱言，「少少嘅人工，唔可以買起我嘅良知。」

職工盟於今日於中環愛丁堡廣場發起集會，譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工。(梁鵬威攝)

職工盟於今日於中環愛丁堡廣場發起集會，譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工。曾任國泰空姐八年的林小姐今日亦現身集會，她今年八月被解僱，「原因莫名」。公司管理層日前突然急召會面，向她遞上大信封，「你直接被解僱，我們終止僱傭關係。」

她不明所以，也自問從無行差踏錯，趕緊追問最少三次，豈料只換來冷冷一句：「我不能再向你披露更多資料。」（I cannot disclose any information for you」。自此，一切對話止步，沒有披露原因，也無理據。

只曾參與合法遊行亦遭炒

林說，在整場反修例運動中，只參與有不反對通知書的合法遊行，在社交媒體亦只發布三、四次言論，主要圍繞反暴力、和平訴求，「全部都只係私人群組，FB都係非公開」，她猜測與近日的政治風波、公司要打壓言論有關。

國泰前空姐林小姐自言從無行差踏錯，卻於日前接到公司的大信封。(梁鵬威攝)

接信一刻，林形容心情非常複雜，「做咗咁耐，點都有感情。」她直言一直表現良好、做足本分，且向來支持公司，豈料公司卻粗暴解僱員工，不禁感到被背叛及失望，所得的回報也不成正比。她說目前感到無助，只能先放假休息，亦形容在如此氛圍濃罩下，本港航空業氛圍是入行以來最差。

成為解僱浪潮的其中一員，對相同遭遇、仍留在行業的人，說不出半句寄語，只能哽咽道，作為過來人不願同事違心而行，「如果可將良知放喺呢份工之下，就甘願自我噤聲及被打壓。」回想種種，她雙眼通紅，「我唔會為咗逗呢少少人工，肯去承受呢啲(打壓)。」

今日，她沒有戴上口罩出席航空界集會，亦不懼怕以真面目立足愛丁堡廣場，她笑言，「佢（國泰）無辦法再開除我一次，亦無辦法開除我香港人身分」。