【國泰員工集會】空姐疑社交媒體言論遭解僱：從無行差踏錯

「就好似被背叛了。」愛丁堡廣場集會上,她獨自站在簷篷下,遙望台上同樣因言被炒的港龍空勤工會主席施安娜,國泰前空姐林小姐(化名)心裏翻騰,百般滋味。 在萬呎高空下渡過八年時光,自言從無行差踏錯,卻於日前接到公司的大信封,由「和你飛」變「最後飛」。捲入這場反修例風波中,她心情複雜但不諱言,「少少嘅人工,唔可以買起我嘅良知。」

職工盟於今日於中環愛丁堡廣場發起集會,譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工。(梁鵬威攝)

職工盟於今日於中環愛丁堡廣場發起集會,譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工。曾任國泰空姐八年的林小姐今日亦現身集會,她今年八月被解僱,「原因莫名」。公司管理層日前突然急召會面,向她遞上大信封,「你直接被解僱,我們終止僱傭關係。」

她不明所以,也自問從無行差踏錯,趕緊追問最少三次,豈料只換來冷冷一句:「我不能再向你披露更多資料。」(I cannot disclose any information for you」。自此,一切對話止步,沒有披露原因,也無理據。

只曾參與合法遊行亦遭炒

林說,在整場反修例運動中,只參與有不反對通知書的合法遊行,在社交媒體亦只發布三、四次言論,主要圍繞反暴力、和平訴求,「全部都只係私人群組,FB都係非公開」,她猜測與近日的政治風波、公司要打壓言論有關。

國泰前空姐林小姐自言從無行差踏錯,卻於日前接到公司的大信封。(梁鵬威攝)

接信一刻,林形容心情非常複雜,「做咗咁耐,點都有感情。」她直言一直表現良好、做足本分,且向來支持公司,豈料公司卻粗暴解僱員工,不禁感到被背叛及失望,所得的回報也不成正比。她說目前感到無助,只能先放假休息,亦形容在如此氛圍濃罩下,本港航空業氛圍是入行以來最差。

成為解僱浪潮的其中一員,對相同遭遇、仍留在行業的人,說不出半句寄語,只能哽咽道,作為過來人不願同事違心而行,「如果可將良知放喺呢份工之下,就甘願自我噤聲及被打壓。」回想種種,她雙眼通紅,「我唔會為咗逗呢少少人工,肯去承受呢啲(打壓)。」

今日,她沒有戴上口罩出席航空界集會,亦不懼怕以真面目立足愛丁堡廣場,她笑言,「佢(國泰)無辦法再開除我一次,亦無辦法開除我香港人身分」。