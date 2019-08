【國泰員工集會．總覽】逾千人出席　傳警與示威者糾纏間曾跌槍

反對修訂《逃犯條例》引致連場警民衝突,也有多場機場集會,致使機場兩度癱瘓。早前有多名航空業員工因在個人社交平台發表意見,又或參與遊行示威,因而被解僱,當中包括被國泰航空解僱的港龍空勤人員協會主席施安娜。 職工盟於今日(28日)下午4時,於中環愛丁堡廣場發起集會,譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工,其後會遊行至太古廣場,向國泰大股東太古集團遞交請願信。

【19:39】對於剛才的混亂場面,有目擊人士受訪時稱,當時有幾個警員追示威者,但有「白衫」警員追捕期間,發現自己的手槍從槍袋跌出,於是立即煞停拾槍,整個過程不足十秒。

【19:30】該批警員其後往灣仔方向離開,大批市民一直緊隨,對他們指罵,一直追至正義道才停止。

【19:25】有在場人士圍着指罵數名在場的軍裝警員,指他們是「黑社會」。原本站在金鐘道行人路的警員突狂奔追着在場人士,一度進入太古廣場。其後有警員持咪聲稱,剛才有人以鐳射光照射警員,故才上前查看,現時場面混亂。

【19:22】吳敏兒指,今日集會及遊行粗略做估計有約2000人出席。她透露在職員群組見到大家有憤怒的情緒,亦有很多響應罷工的聲音。她認為於9月2、3日的罷工,大家仍可運用其罷工權利,相信各人仍會站出來。職工盟於當日會與其他團體一樣辦街站,亦相信會有不同文宣作宣傳,望大家明白抗爭者的決心。

【19:13】主辦單位呼籲在場人士表達意見後,可以前往遮打花園參與「MeToo集會」。

【19:07】遊行隊頭到達終點太古廣場,並準備設置連儂牆,表達意見。

【18:49】國泰航空發表聲明,企業事務董事唐偉邦表示,國泰身為環球航空公司和商業機構,有責任必須完全遵守航班營運地區的所有適用法規,確保公司能夠營運的前提,是必須遵從該些法規。至於個別集團員工離職一事,國泰強調一向的政策是不會就個別個案的處理詳情作出回應,在決定是否解僱同事的時候,會考慮所有相關的情況,「包括適用的法規,以及同事是否能夠履行職務等等。」

國泰指,所有決定和採取的行動,均嚴格遵守僱傭合約條款及適用的規則,無論涉事者是否工會會員,都會一視同仁。唐偉邦又稱,最近幾個月的事態發展,「不論對國泰以至香港社會均是非常重大和嚴峻的挑戰。」

【18:39】參與集會的人士準備遊行至太古廣場,抗議太古集團身為國泰大股東,但對國泰員工遭受的打壓視而不見。他們沿途高叫「撤回解僱決定,捍衛言論自由」、「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油!」

【18:29】有呼籲各界於9月2、3日罷工的代表到場發言,稱明白「打工仔」有包袱,但不代表在前線義無反顧的年輕人無包袱。她指自己有上過前線,被一個12歲的小朋友詢問「你哋有無豬咀」,她欲勸退,但該小朋友回應「我可以㗎」,她最終教小朋友如何使用豬咀。她發言時一度哽咽並落淚,又希望大家可以答應,與前線勇武「核爆都唔割」。

【18:18】施安娜聯同三位港龍空勤人員協會理事上台發言,其中一名理事坦言,上台發言需承擔一定風險,包括會被人認出、或會被狙擊,但仍要發聲。有理事稱工會是公司與員工之間的橋樑,而施安娜一直只堅持做自己覺得正確的事,又透露她過往一直盡力協助有需要的員工,即使該人並非工會會員。

理事表示,今次事件令港龍上下感心灰意冷,即使開口發言都要擔心會否被人聽見,促公司停止白色恐怖,又鼓勵大家應一起爭取屬於自己的權利。

施安娜自言,「無咗份工唔怕,最怕係大家無得出聲」,並希望大家可以一同支持現時的年輕抗爭者。

【18:01】職工盟主席吳敏兒稱,每日看見被解僱人數上升感憤怒。她引述航空公司的員工安全指引,沒有任何一項涉及員工的政治立場,但現時有公司只因員工曾參與遊行便解僱實在「毫無根據」。她稱有人以「911事件」類比近日的事,斥曾參與遊行的航空界便等同恐怖分子,但911是恐襲,根本不能相提並論。

她強調,航空業人士均經嚴密的訓練及培訓,有專業資格的評核,但政權只視員工的政治取態為優先,對其的禁制或長達一世。

吳敏兒斥航空公司無向中國民航局據理力爭,完全放棄賣命的員工,相信解僱潮只是一個開始。她又透露其中一個個案,是有員工自己無發言,僅讚好另一人的社交網站帖文,其後被解僱。她希望各人勿小看自己的力量,「每人心入面都有一個氧氣樽,唔好放晒啲氣,唔好放棄」。

【17:47】在海外讀書的Jonathan上台指,國泰是一個世界級、令港人引以為傲的香港品牌,現時全港人應連成一線,支持被國泰無理解僱的員工。他提出幾項質疑,例如為何被解僱的只有反對政府的員工,而沒有任何支持政府的員工?為何一間香港上司公司的高級人事變動,是由中國的媒體率先報道等。

【17:41】浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛上台發言時透露,本來7月他會到上海復旦大學開國際會議,有人叫其自己退出會議,他斥叫異見者自行禁聲是荒謬絕論,但他最終仍被禁止入境。

他認為當局現時的做法是「以言入罪」,用中國大陸的一套干涉香港的各行各業,「今日搞國泰,聽日搞港鐵,後日搞巴士公司。」,他認為香港人面對中共的干預,必須團結一致,亦要令國際社會明白是誰造成今日局面。

【17:33】大律師黃瑞紅與劉日成亦上台發言。她們指有員工因在私人的社交媒體表達的意見而被解僱,發言與工作的專業無關,但最終或引致「連份工都無咗」,做法是對基本法的嚴重限制及傷害,亦很容易想像這種情況蔓延至各行各業。

她們指近日的解僱一旦成為風氣,或令僱主覺得可靠過發出指引控制員工言論,事件將引伸為,即使員工在某些場合表達自己政見亦會違反公司指引,或會令人擔心自己的作為與公司立場不一。

【17:29】曾參與多次反修例遊行的演員王宗堯亦有到場發言,他指藝文界一直生存於白色恐怖之中,有些人不敢發聲,但相信現在敢於走出來的都是愛香港的人。他認為現時很多人「唔知自己仲有無言論自由」,現時沒有任何退路,只有繼續奮鬥、為香港抗爭,捍衛僅餘的核心價值。

【17:23】香港天主教勞工事務委員會Dorothy表示,委員會對近日有連串解僱事件感到憤慨,並讀出一段天主教社群的聯署聲明。聲明斥國泰港龍作為植根香港的公司,本應保障員工的權利,但現時向勢力低頭並向員工「開刀」,聯署人擔心國泰此舉令其他企業仿效,強調港人的言論及集會自由受法律保障。聲明促政府立即回應社會的五大訴求,勞工業界亦須正視員工的權利。

【17:13】國泰空中服務員工會前主席關笑華(Becky)亦上台發言,她指自己於8年前退休,相信若年輕8年仍在工作也會被解僱。她指,1993年國泰有員工不滿超時工作、公司解僱發起工潮的員工,當年足足罷工17日。Becky指自己為時任工會執委,先在日本大阪響應罷工,回港後亦曾在港督府外「瞓街」,笑言自己是「佔中先驅」,眾人的堅持終令公司將3位被無理解僱的員工復職。她認為「只要相信,便能看見」,鼓勵大家亦不要放棄,堅持到底。

【16:58】Ryan上台分享被香港航空解僱的經過,他於香港航空任職逾5年,8月13日有人提醒及警告他要注意Facebook的言論與公司立場不一,至翌日已被公司即時解僱,同樣「不知道原因」,只被告知「麻煩你交出員工證,收拾個人物品。」

他指航空界一直強調「安全永遠是首要」,批評有人聲稱支持反修例航空業人士是「危害航空安全」的說法只是廢話。他認為言論自由愈收愈窄,港人已無法享有公平的選舉制度,質問是否連一個人的基本言論自由,以及監察政府、警隊的權利已失去。

【16:45】立法會議員、前國泰機師譚文豪發言指,本港航空界工會一直「站得較前」,原因是航空公司需要聘請敢言的人,航班的安全非常重要,航空界的人必須有勇氣指出對方所犯的錯誤,「唔怕講出嚟會唔會得罪我上司」,大家目的只是令任職的公司做得更好,並非「推倒」公司。

譚認為外資企業選擇在香港立足,源於受法制保障,但過往兩星期中國政府「伸手」影響私人企業,將這種保障完全摧毀,他指中國民航局今日可以如此對國泰,他日亦可以禁止其他航空公司飛進內地空域,今次事件要令國際明白嚴重性。

【16:39】本地樂隊RubberBand的鼓手泥鯭到場聲援,他透露與施安娜為多年朋友,見證她一直升職至現時的職位,相信其被解僱的原因並非工作表現不佳或不夠專業。他認為不專業的行為,是若有乘客詢問「可唔可以畀杯水我」時,空服員給予鹹水;或者有人想要一張氈時,「會好似要求見律師咁求我。」

翻查資料,上述行為均是近日網上流傳警方對被捕人士於被拘留期間的作為。

【16:28】施安娜上台發言親述白色恐怖的經歷,她稱國泰在民航局於8月10日發聲明後,國泰請求工會與公司站在同一陣線,亦曾要求工會發聲明表心跡。她認為每位員工均希望與公司共渡難關,但員工最終被公司離棄,重申雖然自己被擋在航班以外,但她不會停止發聲(Being shut out of the aircraft, but I won't shut up)。

【16:27】集會主持於台上大叫「國泰你食屎啦!」,形容國泰解僱工會主席施安娜的決定,是向中共「跪低」。

【16:18】職工盟主席吳敏兒宣讀宣言時透露,被解僱的人包括8名飛機師、4名空中服務員、4名地勤及4位管理人員,全部的解僱原因均為「不能透露理由」。

吳敏兒指斥中國民航局「政治干擾民航運作」,假借國泰之手打壓反修例活動,而國泰早前亦發指引變相限制員工在上班以外的時間發表言論。她又批評國泰的大股東太古集團配合民航局肆意踐踏員工的言論自由,是文明倒退。

她促請國泰撤回解僱決定,立即將因政治理由被解僱的員工復職,並尊重言論自由,收回具禁制性的指引,亦促民航局及機管局停止以言入罪。

施安娜在上周五(23日)公布被港龍解僱,記者會當場灑淚。(資料圖片 / 羅君豪攝)

【16:15】集會正式開始,大會主持稱,據了解已有20名航空業界人士被航空公司或機管局解僱,指他們都因為參與反修例活動「被清算」,今日集會目的是要聲援這些人士,捍衛政治權利與工作權利。

原定到國泰城集會 遭警方反對

職工盟原申請周一(26日)舉行國泰城集會,但周日(25日)仍未獲警方回覆,遂決定將集會延至今日舉行,卻遭警方發出反對通知書,昨日(27日)提出上訴亦被駁回,最後才改為在愛丁堡廣場舉行。

集會於下午4時開始,在中環愛丁堡廣場舉行。職工盟稱將有因事件被解僱的員工上發言,他們打算其後遊行至金鐘太古廣場,向太古集團遞交請願信,希望他們面對政治打壓能保持強硬態度。職工盟主席吳敏兒曾稱集會將以和平形式舉行,不鼓勵參加人士去堵塞國泰城。

航空界至少20人被解僱

港龍空勤人員協會主席施安娜早前因於私人Facebook帳戶發表的言論被國泰解僱。

職工盟表示,香港航空界至少有8名機師、4名空中服務員、4名地勤人員及4名管理人員被解僱或被辭職,原因僅指「不具理由、不會解釋」。國泰新指引列明即使工餘時間使用社交媒體亦受限制,但資方亦承認如何界定「支持非法集會、暴力或過於激進的行為」難以解釋標準,亦未能提供明確指引,變相留下極大空間由資方任意詮釋。

中國航局早前指,針對國泰近期出現的安全風險及隱患,從目前情況看,國泰有按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資料,經審核報送資料符合警示要求。

職工盟要求國泰、港航及機管局立即將因政治原因被解僱的員工復職;國泰立即收回員工新指引,停止一切侵害員工言論自由的行為;強烈反對中國民航局、航空公司及機管局施壓,強調任何員工均有權履行公民權利,享有免於恐懼的自由。