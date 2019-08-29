廚子扮警察兼自稱政府流動保安　圖姦女大學生及雞姦女文員囚6年

青年廚工在網上結識多名女士後，自稱是「Force」、「油尖旺反黑」、「政府流動保安」等，並約多名女子見面喝酒，不少女子亦信他是警員，廚工在見面後趁機性侵對方。廚工早前被裁定1項企圖強姦，及1項未經同意作肛交罪成，而法官今(29日)在高院判刑時，斥責廚工為獲得事主們的信任，訛稱自己是警員，是處心積慮和有計劃犯案，遂決定判囚6年。

被告梅錦添涉嫌冒警強姦及雞姦3名女子 。（資料圖片）

被告曾有非禮及冒警案底

26歲被告梅錦添原被控企圖強姦女大學生的Q（24歲）、強姦單親母P（33歲）和未經同意下與女文員R（35歲）肛交等罪，他早前被裁定企圖強姦Q和未經同意下肛交R罪成。

被告曾於2014年因非禮罪，被判18個月感化令。他亦因假冒警員，在2017年被判罰款2千元。

官指被告處心積慮

法官判刑時引述事主的創傷報告，指事主Q和R都有創傷後遺症。性侵事件對Q的人際關係有負面影響，她事後欠安全感，不能過正常生活，學業成績退步。而R回憶事件時都感痛苦，性侵一事破壞她和男性的關係。

法官指，利用網上交友平台結織異性，然後性侵對方的案件屢見不鮮。而在本案中，被告為獲得事主們的信任，更訛稱自己是警員。法官指被告有風化案底，亦有冒警的前科，是次是處心積慮和有計劃犯案。

嚴重破壞女大學生的人生

法官續指，性侵事對案發時仍在讀大學的Q的人生造成嚴重破壞。而被告亦罔顧衛生，在未經同意下與R肛交，再與她性交。R的事後陰道發炎，需向婦科醫生求診。法官認為被告沒有可以減刑的求情因素，最終決定判他監禁6年。

首次見面帶女生上時鐘酒店

案發時21歲的Q早前供稱，於2017年在網上結織被告。兩人相約於同年4月29日到旺角的酒吧飲酒，期間被告自稱是「油尖旺反黑」，又指與家人吵架，不想回家，最終帶Q到時鐘酒店。惟被告在房內不斷吻Q，又伸手摸Q的私處。Q提出給錢予被告，被告才停手，並拿走Q銀包內的一百多元。Q稱需再提款，但後來沒過帳予被告。

事主R多次叫「唔好」仍被雞姦

而案發時33歲的R，於2017年9月社交媒體認識被告，並相約飲酒。約一星期後，R再發短訊予被告，被告帶她到賓館。R在房內替口交後，被告便強行逼R肛交，即使R多次叫「唔好」及反抗，仍無法阻止被告，而被告繼而和R性交。

案件編號：HCCC 334/2018