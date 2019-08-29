【811衝突】爆眼女事主現身報平安　謝市民關心：一輩子銘記於心

在8月11日的反修例示威中，一名女子在尖沙咀的衝突現場中疑遭射傷右眼，引起廣泛關注。今日（29日）的民間記者會中，發起人播放聲稱是由女事主發言的片段，是事發大半個月後，事主首度現身說法。 女事主感謝市民大眾對她的關心，稱一輩子都將銘記於心，並促請政府正面回應民間五大訴求。警方在今日例行記者會上表示，對她受傷感到可惜，樂見她今日出院，已透過法庭程序取其醫療報告。

本月11日有女示威者在尖沙咀眼部受傷。（資料圖片）

批警隊屬愧對港人 「意圖謀殺、殘害及虐打」市民

發起人在記者會中，準備了一段為時逾7分鐘的短片，播放近兩個多月的示威情況。其中有約4分鐘，是該名女子的發言，她戴上墨鏡及口罩，右眼貼上的相信為紗布。她在片段中表示：「我有很多說話想和大家說，但以我現在的身體狀況，只能以錄影形式向大家交代。」事主先澄清，她並沒有兄長，任何網上以她「哥哥」名義發出的言論都是假的。至於較早前有人在連登討論區以她妹妹的名義發帖，她確認那是她的妹妹及其朋友。日後如有任何消息，都會以該兩個帳號向公眾發布。

她又感謝在其受傷後為她挺身而出的港人、世界各地相關聲援她的行動，以及關心她的親人和朋友，她表示十分感動：「你們對我的付出，我一輩子也會銘記於心，也會帶著你們給我的力量，堅強面對日後的生活。」她又感謝醫護人員無微不至的照顧。「當我可以張開一隻眼睛，身體不再迷糊時，回望你們為我所做的一切……每每都會令我動容，你們是我心目中的英雄，是全香港人的無名英雄。」

事主批評，特首林鄭月娥對警隊的「包容」，以及警務處處長的縱容和放任，令警隊由理應保護市民和維護法紀，變成以「意圖謀殺、殘害及虐打香港市民為己任的組織」，屬愧對港人，她以受害者名義，對香港政府和警隊予以「最強烈的譴責」，呼籲警隊停止對市民作出暴力行為，並緊守職責，嚴正執法，防止在荃灣、北角、元朗及將軍澳發生的「恐襲」事件再發生。

▼民間記者會直播重溫 女事主現身說法（約由3:15開始）▼

願右眼令港人「遠離痛苦、戰勝邪惡」 不希望再有人受傷、被捕

事主提到，希望公眾多給空間她和家人，婉謝外界探病，稱會再向大家交代。她提到，知道很多人都希望在金錢上支持她，如有需要，會再向大家提出，感謝公眾的關心。不過她未有直接提及右眼的傷勢及康復情況，以及當時受傷過程。

她最後引述古埃及神話中，荷魯斯的右眼，有遠離痛苦、戰勝邪惡的力量，她則希望自己的右眼，也可令香港市民遠離痛苦、戰勝邪惡，希望不要再有人受傷、被捕，並促請政府正面及積極回應民間五大訴求，成立獨立調查委員會，盡力挽回香港市民對政府施政的信心：「香港人，加油。」

8月29日民間記者會，右眼受傷的女子拍片現身，對政府及警隊予以「最強烈的譴責」。（張浩維攝）

警方：樂見她今日出院 已透過法庭程序取其醫療報告

警察公共關係科總警司謝振中在今日記者會重申，該女子受傷當日，尖沙咀警署受到暴力示威者嚴重衝擊，他們用丫叉、磚頭和汽油彈擲向警署，警方無選擇下只好使用武力驅散，對她受傷感到可惜，今日得悉她已出院，「好樂見佢有此進度。」

謝振中表示，一直未能與該女子聯絡上。之前已去信醫管局，希望聯絡她或家人，但一直沒有收到回覆，因此之後接觸醫管局，希望取得她的醫療報告，到昨日（28日）已取得她的個人資料，已透過法庭程序，希望盡快取得其報告。

▼8月11日衝突現場圖輯▼