蕭源等涉取得試題案　辯方指控方修改控罪存在不公　求終止聆訊

補習天王蕭源與妻子及兩友人涉嫌取得文憑試試題案，原被控不誠實取用電腦罪，惟案件押後期間，終審法院就協和小學洩漏題案下終極判辭，認為相關控罪不能用以檢控利用自己手機所犯罪行，控方之後改控蕭公職人員行為失當罪名。惟蕭等人認為以眾人所涉行為，應以《香港考試及評核局條例》檢控，只因案件已逾期，才控以現在罪名，認為並不公平，因而要求永久終止聆訊。裁判官把案押後至10月15日就這項申請作裁決，4人續獲准保釋。

蕭源夫婦就所涉案件要求終止聆訊。（林樂兒攝）

4名被告：蕭源（原名蕭志勇，43歲）、張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及蔡盈盈（34歲）。首3名被告原被控一至兩項「串謀有不誠實意圖而取用電腦罪」，現被改控「串謀公職人員行為失當罪」；蔡原被控一項「有不誠實意圖而取用電腦罪」，現被改控「公職人員行為失當罪」。

控方至協和小學案後才改控罪

代表蕭源夫婦大律師馬維騉陳詞道，2016年2月，協和案原審裁定被告無罪，其後才發生此案指稱的洩密事件。律政司隨後上訴，期間控方亦一直沒有修訂控罪，至終審法院頒下判詞，裁定用自己的手機或電腦拍攝並無干犯不誠實取用電腦罪，控方再度申請押後，並改控公職人員行為失當等罪。

保密條例的6個月檢控期已過

馬大狀質疑，控方由始至終指被告的犯罪行為是洩密，便應以《香港考試及評核局條例》第261章第15條的保密條例起訴。惟不誠實取用電腦的「萬能key」失效後，該條保密條例的6個月檢控時限已過，控方為了繞過檢控時限，才改為現時控罪。他不見得控方有何基礎改控，並引案例說明應遵守立法原意，維持檢控時限對被告保障。

指改控罪有如「借屍還魂」

代表第3被告的律師形容控方的做法是「借屍還魂」，因現時的控罪內容與上述的保密條例均是指向洩密，惟保密條例的檢控時限已過，控方只好修改罪名。他又透露，不誠實取用電腦的判詞出爐後，對方才改控，並新增一系列的證據，意圖明顯。對於控方表示公職人員行為失當罪涵蓋更多指控，他稱對方至今仍沒說明被告除了洩密外有何行為。

代表次被告的律師則謂，該保密條例正是針對此案指稱的罪行，控方根本不應以其他罪名提控。

控方指應由法庭裁定是否犯法

控方回應道，辯方無證據證明修訂控罪是為繞過時限。他又稱，終止聆訊或會讓有罪的人避過審訊，指被告可經公正的聆訊，由法庭裁定有無犯法。

被告張國權及吳宏樑同是2017年中文口試主考員，為蕭的樹仁學院（現樹仁大學）同窗，分別涉嫌於16年3月及17年3月向蕭披露17年口試的試題及評分準則。蕭的妻子蔡盈盈是2017年中學文憑試中文寫作卷的監考員，涉於17年4月5日向丈夫披露該年的寫作卷試題。

案件編號：WKCC2550/2018