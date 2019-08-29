聖保羅男女中學附小增10個學額　 校長貼士：享受學習健康快樂

傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學今日（29日）舉行「2020/2021學年小一入學申請簡介會」，繼續吸引大批家長出席。明日（30日）上午9時起開始接受網上入學申請，9月5日則開始接受書面申請，兩者的截止日期同為9月6日下午4時。 校長梁麗美表示，由於每年均接獲大量申請，今年新增10個學額至150個。以2019/2020年度為例，該校接獲逾4,900宗入學申請，競爭140個學額，平均每35人爭一個學額。 梁麗美今年向家長提供八個字「貼士」：享受學習，健康快樂。

聖保羅男女中學附屬小學今日（29日）舉行「2020/2021學年小一入學申請簡介會」，吸引大批家長出席。（高仲明攝）

+ 3 + 2

網上及書面交表 二者任擇其一

梁麗美表示，自去年推出網上申請以來，反應十分理想，共有95%申請均是循網上遞交，因此今年會繼續採用相關安排。她強調，兩種方式只需二擇其一，若重覆以兩種方式遞交申請，相關申請會作廢；又指書面及網上無分優先次序，書面申請並不代表更有誠意。

今年的面試程序與往年相若，兩輪面試語言均以學生的母語為主，但學生家長需留意，該校是中文小學，小一至小三主要以廣東話授課。所有申請人均會獲邀參加9月下旬至10月上旬舉行的第一輪面見。梁麗美指出，面見主要以小組活動、遊戲等輕鬆方式進行，活動完結後將會面見副校長或資深老師，內容主要圍繞生活經驗、解難等。

聖保羅男女中學附屬小學今年將新增10個學額至150個。（高仲明攝）

300人入第二輪面試 家長子女同見

及後校方將挑選300名申請人參加10月下旬至11月上旬的第二輪面見，學校主要會以網上、電郵途徑通知家長。

第二輪面見期間，校長及副校長將接見學生及家長，內容主要圍繞家校合作、如何培育孩子。梁麗美強調，聖保羅男女中學附屬小學的校訓「信望愛」，當中最重要是「愛」，她期望家長能認同學校理念，一同培育學生，「就好似坐喺同一隻艇上面，學校同家長分別係左右船槳，要一齊同步划先可以快速前行。」

校長梁麗美向家長送上八個字「貼士」：享受學習，健康快樂。（高仲明攝）

只需提交個人檔案 不需推薦信

梁麗美認為，品德、禮貌、與他人溝通的態度，並非透過上面試班便能學習，她今年向家長提供八個字「貼士」：享受學習，健康快樂。她希望，孩子應要從父母「要我學」，轉變成「我要學」，重視小朋友的內在學習動機。

聖保羅男女中學附屬小學今年同樣接受個人檔案（Portfolio），惟梁麗美強調，只接受不多於兩頁單面A4尺寸文件，學校不會考慮、亦不需要推薦信。她又提醒，個人檔案不宜過多「周遊列國」的照片，從中所學有限，學生反而應持感恩父母的心。

對於網上有言論揚言開學後會針對警察子女，梁麗美回應指，關愛是學校十分重要的素質，學生之間是一家人，應互相扶持，校園內亦應保持融洽、安全。