【跨部門記者會】羅致光指至今未收到因政見言論被解僱的正式投訴

政府今（29日）舉行跨部門記者會，勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始及教育局局長楊潤雄均有出席，其中羅致光被問及，對於各界計劃於九月二日及三日罷工；此外亦有談及近日有不同界別的僱員或工會代表，疑因曾發表不同政見的言論而遭解僱。 羅致光表示，關注社會罷工影響，惟目前難以掌握影響程度，但參考八月五日社福界罷工情況，當日大部份同工是以請假而非正式罷工；他又指 ，勞工處有關注疑因不同言論而被解僱的情況，他指暫未收到正式投訴，又指若有僱員因此被解僱，可向相關部門求助，處方可提供調解服務。

逾20界別表明將會罷工，促政府在8.31「死線」前回應訴求，被問到政府是否計劃再作回應，羅致光認為，政府已就政府回應五大訴求。至於罷工會否對社福界服務造成影響，羅致光指，關注社會罷工影響，惟目前難以掌握影響程度，但參考8月5日社福界罷工情況，當日大部份同工是以請假而非正式罷工，故他看不到社福機構服務大受影響。他又希望，大家持專業持態度，特別公共社福服務希望可以持續照顧有需要的人。

至於醫護界的情況，陳肇始亦指，暫時難掌握醫護界罷工情況，醫管局會與員工保持溝通，理解人員會有表達意見行動，但參考上一次情況，醫護人員均以病人服務優先，希望他們繼續保持業守則。

羅致光指，目前社會不利大多「打工仔」，若有需要，港府將推其他措施處理。（張浩維攝）

羅致光：整體社會不利大多數「打工仔」

至於會否因應目前社會狀況，而預計失業率上升；羅致光他稱，飲食、零售等行業受到大衝擊，強調整體社會不利大多數「打工仔」，若有需要，港府將推其他措施處理。

被問到有僱員、工會代表疑在發現與政見有關的言論後解僱，勞工及福利局局長羅致光表示，勞工署關注有關情況，亦會接觸涉事僱主，但暫未收到正式投訴，又指若有僱員因此被解僱，可向相關部門求助，處方可提供調解服務。

對於有民主黨黨員促請羅致光帶頭辭職明志，羅致光指，不公開評論要求他辭職的要求，但歡迎有關人士直接與他對話溝通，他認為互相交流意見比公開交代合適。