機管局籲旅客提早到機場　指煽動他人堵塞機場交通或犯禁制令

反修訂《逃犯條例》爭議持續，網民再次發起周日（9月1日）「和你飛2.0」機場集會，更聲稱是「無限期」行動。機管局今日（30日）在多份報章刊登廣告，指鑑於近日網上仍有人不斷煽動堵塞來往機場交通，連接市區及機場公共交通服務或受影響，呼籲旅客預留充足時間前往機場，並留意新聞及相關交通消息。

機管局今日在報章刊登廣告，呼籲旅客預留充足時間前往機場。（陳晶琦攝）

反修例運動自6月爆發以來，過往多次有市民發起機場集會，其中8月11日尖沙咀警民衝突中，一名女子疑遭布袋彈射傷右眼引起廣泛關注，隨即發起「黑警還眼」百萬人塞爆機場集會，終導致8月12日及13日多班航班取消，機場運作一度癱瘓。

機管局早前向法院申請臨時禁制令成功獲批，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

機管局表示，機場在8月12及13日受公眾集會影響致運作一度癱瘓。（資料圖片／盧翊銘攝）

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機管局今日在多份報章刊登廣告，提及近日再次有人煽動堵塞來往機場交通，連接市區及機場的公共交通服務或受影響及延誤，故呼籲旅客預留充足時間前往機場。廣告續強調，任何煽動他人堵塞往來機場交通的行為或已觸犯機管局取得的法庭禁制令，稱切以身試法，損害機場及破壞香港人飛往世界各地的門戶。

同時又指，機場在8月12及13日受公眾集會影響致運作一度癱瘓，對機場造成重大損害。倘機場運作再受平擾，料未來客貨運量將大幅減少，對本港經濟及各行各業均會構成重大負面影響。

而機管局的官方網頁早前亦刊登通知，提及機場客運大樓正實施進出管制安排，持有登機證的旅客方能進入客運大樓範圍，請旅客於航班起飛3小時前到達，以便作出相關檢查。