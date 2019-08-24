【機場禁制令】網民今早發動「和你塞」　機場交通暫時不見擠塞

自反對修訂《逃犯條例》以來，香港國際機場先後出現和理非集會，繼而發生癱瘓機場行動。機場管理局昨日（23日）獲法院批准延長臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用，拒絕遵守或需負刑責。 有網民今日（24日）發起「和你塞」的堵塞機場行動，呼籲參加者於早上7時至11時，使用機場鐵路、機場巴士、私家車等各種交通工具不斷來往機場，達致堵塞機場道路。記者今早7時到機場離境大堂樓層外觀察，暫未見明顯堵塞情況，等候進入的旅客人流暢通。 機管局昨日指出，阻塞往來機場的道路，或可能構成非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用的行為，即會違反禁制令。

在早上約7時半，機場一號客運大樓內保安未見有加強，也不見有機場特警駐守。（麥凱茵攝）

【08:02】機場一號客運大樓未見大批示威者的蹤影，也未見有旅客長龍等候進入機場離境大堂。



【08:00】港鐵青衣站開始有人群候車，但機場快線未有滿座。港人梁小姐表示，今早要乘搭上午11時飛機去台灣，知道有「和你塞」活動，但已預先在網上辦理登機手續所以沒有提早出門，她說不介意有不合作運動。



【07:28】中環機鐵站大部分人顯得非常匆忙，鄧先生今早將離港前往馬來西亞，他稱得悉有「和你塞」活動，因此提早一個多小時去機場，但由於不清楚不合作運動的細節，故未有評論。

中環機鐵站的人流大致正常。（李樂天攝）

有網民發起今日(24日)「和你塞」堵塞機場行動，現場暫未見大批示威人士，只見旅客排隊進入機場大樓。（麥凱茵攝）

機場客運大樓外有不少保安駐守。（麥凱茵攝）

【07:00】

機場客運大樓外未見示威者，只有旅客排隊接受檢查以入內。至於交通方面，青馬大橋往機場方向路面一度輕微擠塞5分鐘，不算嚴重。



50多歲外遊市民黃太表示，知道今早有「和你塞」活動，但不清楚內容，故未有提早出門。她表示，巴士車程與平時差不多，不感覺有塞車情況出現。



另一位旅客樊先生表示，將乘早上11時航班前往首爾，故早上乘私家車由黃埔到機場，車程大約45分鐘，與平時無大分別。他說：「知道今日有『和你塞』，所以提早了一小時出門口。」

本月13日機場連續第二日出現集會人群，部分示威者阻塞往離境通道入口，有女乘客要如此舉起行李篋，才成功進入禁區閘口。 （資料圖片）

↓↓8月14日機場禁制令生效後情況↓↓

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