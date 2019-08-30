黃之鋒周庭陳浩天被捕成微博熱搜　官媒：「亂港分子」三連抓

香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭，以及香港民族黨召集人陳浩天等人陸續遭香港警方逮捕，在內地亦引起轟動。 一眾官媒今日（30日）以「亂港分子黃之鋒被捕」報道此事後，「亂港分子黃之鋒被捕」和「陳浩天在出境時被拘捕」兩個話題迅速成為微博熱搜，一度登頂第一位和第二位。

黃之鋒和陳浩天被捕的消息一度登上微博熱搜前2位。（網站截圖）

截至30日中午12時，「#亂港分子黃之鋒被捕#」閲讀量高達2.6億，討論數有2.9萬。「#陳浩天在出境時被拘捕#」則有逾6千萬閲讀量和逾5千個討論。

官媒《人民日報》當日上午也發微博稱，「29日，『港獨』陳浩天稱在香港機場出境時被拘捕；今早，#亂港頭目黃之鋒被捕#；今早，『亂港』分子周庭被捕」，並指這是「亂港分子三連抓」。

《人民日報》稱是「亂港分子三聯抓」。（微博）

內地網民熱議：

「法網恢恢，疏而不漏。出來混的，總歸要還，自食其果罷了。」

「收網了。」

「說好的秋後算帳呢，秋天還沒過呢。」

「一家人就應該要整整齊齊，牢底坐穿才是廢青唯一的出路。」

「大快人心，內容引起極度舒適。」

針對黃之鋒和陳浩天被捕消息，有內地網民留言稱，「一家人就應該要整整齊齊，牢底坐穿才是廢青唯一的出路。」（微博）

6月21日，黃之鋒在警察總部外呼籲在場示威者投票決定去留。（資料圖片/羅國輝攝）

據此前報道，黃之鋒及周庭今日上午先後因涉及6.21包圍警察總部一事被捕，二人被押往灣仔警察總部。警方共以3項罪名拘捕黃之鋒，分別是涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」；周庭則被控涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

陳浩天則於昨晚（29日）在香港國際機場出境過關期間被警察提出扣留。警方其後表示，有組織罪案及三合會調查科經調查後，29日晚上於機場拘捕一名29歲姓陳男子，在7月13日「光復上水」遊行期間涉嫌「參與暴動」及「襲警」，被捕男子現正被扣留調查。

（綜合報道）