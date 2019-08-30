【黃之鋒被捕】圍警總至今拘五人　警查影片拉人因嗌咪講咗呢一句

警方今（30日）就6月21日有示威者包圍警察總部事件，於香港仔以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」拘捕香港眾志秘書長黃之鋒，；另外，他又以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」在大埔寓所內拘捕香港眾志成員周庭。兩人現正被扣留調查。消息指，兩人被捕的主因，是因為當日上午，涉嗌咪呼籲示威者由政總「轉場」至警總進行包圍。
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記者翻查當日拍攝片段，發現黃之鋒曾呼籲示威者包圍警察總部。早上11時許於金鐘夏愨道，黃之鋒持咪指：「立法會嘅市民喺過嚟夏愨道，然後喺夏愨道市民，我哋係去包圍警察總部」其後，黃之鋒步行往警總期間，不停大喊：「黑警放人，包圍警總」。到達警察總部後，黃之鋒繼續持咪，帶領在場人士高叫「沒有暴動，只有暴政」、「停止濫捕示威者」、「撤回暴動定義」的口號。
消息人士透露，警方翻查當日的拍攝片段，發現黃之鋒於當日早上曾呼籲示威者由夏愨道「轉場」，包圍警察總部。
（香港眾志facebook）
眾志：是次拘捕亦顯然屬政治操作
香港眾志發聲明指，對警方於831前夕透過大規模搜捕示威者，營造寒蟬效應、白色恐怖感到非常憤怒。眾志澄清，他們從來不是運動的「領袖」，呼籲明（31日）繼續爭取自己權利。
圍警總事件 至今共拘五人
6月21日及6月26日灣仔警察總部均被示威者圍堵，警方調查後於7月18日拘捕兩人，其中在黃大仙拘捕一名姓王（18歲）青年，他涉嫌於6.21當日「刑事毀壞」；另一名姓岑（25歲）男子則於旺角被捕，他涉嫌於6.26當日「襲警」。其後在8月9日凌晨在香港國際機場對開，拘捕一名姓吳（43歲）本地男子，他涉嫌「襲警」、「刑事毀壞」及「參與非法集結」，並在昨日（29日）在屯門區及香港仔分區拘捕3名年齡介乎20至30歲本地男子，涉嫌於6.26當日「刑事毀壞」，現正被扣留調查。