【黃之鋒被捕】圍警總至今拘五人　警查影片拉人因嗌咪講咗呢一句

警方今（30日）就6月21日有示威者包圍警察總部事件，於香港仔以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」拘捕香港眾志秘書長黃之鋒，；另外，他又以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」在大埔寓所內拘捕香港眾志成員周庭。兩人現正被扣留調查。消息指，兩人被捕的主因，是因為當日上午，涉嗌咪呼籲示威者由政總「轉場」至警總進行包圍。

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記者翻查當日拍攝片段，發現黃之鋒曾呼籲示威者包圍警察總部。早上11時許於金鐘夏愨道，黃之鋒持咪指：「立法會嘅市民喺過嚟夏愨道，然後喺夏愨道市民，我哋係去包圍警察總部」其後，黃之鋒步行往警總期間，不停大喊：「黑警放人，包圍警總」。到達警察總部後，黃之鋒繼續持咪，帶領在場人士高叫「沒有暴動，只有暴政」、「停止濫捕示威者」、「撤回暴動定義」的口號。

消息人士透露，警方翻查當日的拍攝片段，發現黃之鋒於當日早上曾呼籲示威者由夏愨道「轉場」，包圍警察總部。