【蚊子殺人】泰國25歲空姐染登革熱　僅3日器官突發性衰竭死亡

一隻蚊子可以殺人！泰國一名25歲空姐在當地感染登革熱，各部位器官嚴重受損，短短3天極速身亡，引起網絡關注。

25歲空姐Apitchaya Jareondee上周被蚊蟲叮咬，其後陸續出現發熱、肌肉酸痛等登革熱症狀。（fb「apitchaya.jareondee」圖片）

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泰國正值雨季，蚊患問題嚴重。當地媒體報道，泰國獅子航空一名25歲空姐Apitchaya Jareondee上周被蚊蟲叮咬，其後陸續出現發熱、肌肉酸痛等登革熱症狀，身體內部血液被登革熱病毒嚴重感染，導致各部位器官內出血並產生突發性衰竭，最終從感染病毒到死亡不到3天的時間。

Apitchaya突然離世為親人帶來巨大傷痛，其男友在社交網站發文表示：「永遠失去人生另一半，可還有好多話沒有對你說，今後只能在夢中相見。」

根據衛生防護中心資料顯示，登革熱是一種急性傳染病，由蚊子傳播病毒給人類，登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，例如在鄰近多個東南亞國家，潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。而重症登革熱是一種由登革熱所引起的併發症，最嚴重情況會導致血液循環系統衰竭、休克及死亡。

（綜合）