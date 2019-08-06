暑假外遊注意四類傳染病　赴東南亞國家　小心染登革熱麻疹

暑假是外遊的高峰期，衞生署衞生防護中心提醒計劃外遊的市民，應留意目的地的傳染病情況，並時刻注意個人和環境衞生以預防各種常見及旅遊相關傳染病。 撰文：衞生署中央健康教育組

東南亞多國都錄得多宗由蚊子傳播的登革熱個案。（視覺中國）

登革熱

截至7月25日，本港今年共錄得95宗登革熱個案，均為外地傳入，主要從馬來西亞（17宗）、泰國（17宗）和印尼（16宗）傳入。

登革熱在全球眾多熱帶及亞熱帶地區為流行的風土病。衞生防護中心提醒市民，外遊時應穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。如從受登革熱或寨卡病毒感染影響地區返港，應分別在14日或至少21日內繼續使用昆蟲驅避劑。

接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。（視覺中國）

麻疹

全球麻疹數字自2018年再度飆升，今年的情況更為嚴重。根據世界衞生組織的臨時數字，今年首3個月全球麻疹個案數目為去年同期的4倍。今年截至5月11日，菲律賓錄得近35,000宗個案；而部分國家如馬來西亞、泰國及越南的發病率仍然大幅高於香港。

接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。未完成疫苗接種、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於外遊出發前至少兩星期，就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。懷孕婦女及計劃懷孕婦女若對麻疹沒有免疫力，以及未滿一歲的兒童，不應前往爆發麻疹的目的地。

衞生防護中心強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。（視覺中國）

中東呼吸綜合症



中東國家，尤其是沙特阿拉伯，持續呈報中東呼吸綜合症個案。在衞生防護中心接獲呈報的中東呼吸綜合症懷疑個案中，不時有涉及曾在中東地區接觸駱駝的病人。中心強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。外遊人士應避免到有駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝。

季節性流感



2019年流感季節在部分國家（包括澳洲、智利、南非及新西蘭）看來較往年提早開始。澳洲今年的流感活躍程度較往年同期為高，大部分流感確診個案為甲型流感，但乙型流感的比例亦穩步地增加。新西蘭亦較以往提早進入流感季節，流行病毒為甲型（H3N2）和乙型。年滿6個月或以上（除有已知禁忌症外），而在2018/19季度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護，預防季節性流感。