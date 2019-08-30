【港鐵禁制令】英漢求禁警方車站放催淚彈　欲申請加入訴訟被拒

港鐵早前取得臨時禁制令，禁止任何人士阻礙整個鐵路網絡。而一名居港逾20年的英籍男子，申請加入訴訟，並要求禁止警方在港鐵站內使用催淚彈和橡膠子彈。他在庭上質疑，禁制令關於港鐵乘客和員工的安全，但元朗站「白衫人」襲擊乘客，以及警方在葵芳站發射催淚彈後，港鐵都沒有就此向法庭申請禁制令。而法官聽罷陳詞，駁回他的申請，並下令英籍男子支付港鐵的訟費。

稱在港居住逾20年的Durrant欲加入訴訟被拒。(朱棨新攝)

求加條款禁警方車站使用催淚彈等

來自英國、現已取得香港身份證的Durrant，申請成為利益關係一方，並要求更改法庭原本的禁制令，禁止警方或政府機關，在港鐵站內使用催淚彈和橡膠子彈等，以及在港鐵站出入口的25米內使用水炮車。

指港鐵白衫人事件後未有申禁令

未有律師代表的Durrant，庭上解釋其理據。他指臨時禁制令亦關於港鐵乘客和員工的安全，惟7月在元朗站發生「白衫人」襲擊乘客事件，港鐵沒有就此申請禁制令。此外，警方在港鐵內發射催淚彈，惟港鐵亦沒有向法庭尋求禁令，阻止警方在地鐵站內使用催淚彈和橡膠子彈。

Durrant又指，法庭不應只聽取港鐡一方的說法。而他作為港鐵的乘客，應獲准加入訴訟。

官指港鐵乘客不代表能加入訴訟

惟港鐵的反對Durrant成為利益關係一方，指Durrant雖是港鐵的股東但與禁制令無關。同時，他未能證明自已如何受禁制令影響。而Durrant要求終止禁制令，但未能提供理據。

而法官曾向Durrant指，即使他是港鐵的乘客，並不等於他可加入訴訟。法官最終拒絕他的申請，並要他支付港鐡的訟費。

案件編號：HCA 1551/2019