【港鐵禁制令】港鐵指禁令後仍遭破壞　求延長命令　獲法官批准

港鐵早前取得法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡，有效期至今日（30日）。港鐵的代表今早到高等法院，要求延長臨時禁制令，又指自上周頒下禁令後，仍有多個地鐵站被人破壞。法官則指港鐵亦有附例禁止部份行為，甚至可以判罰款及罰囚，惟港鐵律師稱，希望法庭能傳達訊息，指有些人士的行為，不但違法，亦違反法庭命令。法官聽取陳詞後，下午批准港鐵要求延長禁令的申請。

太古等多個港鐵車站，多次有市民聚集，港鐵最後入稟申請臨時禁制令。(資料圖片)

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代表港鐵的資深大律師余若海指，高院於上周五（23日)批出臨時禁制令後，港鐵仍有受到干擾，如8月24日，觀塘線有多個地鐵站被人破壞，亦有職員被指罵，而港鐵現時仍面對相闗的威脅，因此要求法庭延長臨時禁制令。

有市民互以動物稱呼惹衝突

余又提及，有人會認為他們只是行使集會和言論自由，但港鐵強調行使該些自由亦有限制，市民亦不可阻礙列車服務。

余續指，不同立場的市民或會在港鐡內爭拗，以「動物」稱呼對方，甚至有肢體衝突，港鐵因此要求頒令，禁止使用辱罵的語言。

違港鐵附例可判囚

法官指，臨時禁制令中有部份內容，同時是港鐵附例所禁止，部份附例的最高刑罰是可判囚。如附例第28條禁止「不恰當操作設備等」，其最高刑罰為罰款5000元及監禁6個月。

強調禁令非針對白衫或黑衫

余回應指，法庭應向公眾傳達訊息，本案要求禁制的行為，不但違法，亦是違反法庭命令，又指2014年佔領運動期間，佔路雖屬違法，但法庭亦批准禁制令。

法官查問，禁制令是否只限制示威者，「白衫人」是否也屬禁制之列。余強調，禁制令並非針對「白衫人」或「黑衫人」。

港鐵早前取得的臨時禁制令，禁止任何人士非法及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡車站及列車，以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。

而早前的觀塘遊行及荃葵青遊行時，港鐵亦於遊行前夕關閉遊行位置附近的鐵路站。

案件編號：HCA 1551/2019