【逃犯條例】學界發動下周罷課　八專業團體將提供情緒及教學支援

大專與中學界發動下周開學罷課，來自教育、社工、法律及醫護等八個專業團體今日發表聯合聲明，尊重學生罷課權利，並會提供心理及法律等專業支援。團體指，計劃會派出社工到下周初的罷課集會，為學生提供情緒輔導；又會設計公民講堂的學習材料予學生，支援他們「罷課不罷學」的行動，認為「罷課可以係另類學習經驗。」

八個專業團體包括高教公民、法政匯思、良心理政、杏林覺醒等發起聯署聲明，稱根據《基本法》第27條、《公民權利和政治權利國際公約》第19條等，學生作為公民享有言論和集會自由，有權利就社會事務表達意見和組織行動，促請政府、大學及中學校長等充份尊重學生自發組織罷課的權利。

聲明又提及，促請前線教學人員，在緊守學術自由原則同時，以寬容靈活手法，處理罷課學生評估，盡力協助他們完成課業要求。

法政匯思召集人吳宗鑾表示，若學生在罷課期間參與未經批准遊行集會，被捕風險會有所提高，團體會為有需要學生提供法律支援。（梁鵬威攝）

印製3000張支援熱線卡片

八個團體合作為罷課學生提供專業支援，包括提供情緒輔導、心理治癒、法律支援及醫療諮詢等，同時已印製3000張支援熱線名單卡片，並交由大專學生會轉派予學生。

步教師同盟成員陳智聰表示，當學生經過獨立思考後，決定以罷課方式表達訴求，同時繼續學習，教師會表示明白並提供支援。陳認為，五年前學界曾發起罷課，相信中學有經驗應對，只要罷課學生取得家長同意信，罷課期間不影響其他學生則可行，形容罷課可以是另類學習經驗及公民實踐。

他指，近日已有學生組織諮詢他們罷課的學習方式，他們會協助設計公民講堂的學習材料予學生。另外，亦會有教師擔任九月二日愛丁堡廣場集會的講者，為參與學生提供學術講課。

社工復興運動成員劉家棟表示，社福界正計劃派出社工到罷課集會現場，為有需要學生提供情緒支援。（梁鵬威攝）

社工到罷課集會現場提供輔導

社工復興運動成員劉家棟表示，受現時局勢影響，學生情緒已達到臨界點，社福界計劃在下周2日及3日的學界集會中，派出社工到現場提供一對一或小組方式的心理輔導，讓學生訴苦，「俾佢哋發洩」。劉指，暫時未有確實參與社工數字，但已有約百名社工商討有關行動。

法政匯思召集人吳宗鑾表示，理解及尊重學生罷課，形容香港情況嚴峻，現時遊行申請困難重重，若果在下周罷課期間參與未經批准的遊行集會，被捕風險或會較高，故希望提供法律支援保障。