【逃犯條例】警子女受欺凌涉刑事交CID　出小冊子教點答「黑警」

開學在即，警方今日（30日）表示，警隊有117名學校聯絡主任，如有警員家屬子女受欺凌，會轉交由教育局介入，如涉及刑事成分，學校聯絡主任會將案件交由刑事調查隊（CID）調查。 《香港01》獲得一本於本月推出，名為「亂局中守護警察孩子」的小冊子，列明出自警察心理服務課，共有66頁，分為「社會運動篇」、「情緒篇」及「開學篇」，內容涵蓋如被子女問到「為什麼警察會打人」、市民為何鬧「黑警」等，警察父母可以如何回答，答案會按對象是兒童或青少年而有分別。其中就開學或會遇欺凌佔小冊子內容一半，當中談及應否教子女隱瞞警爸、警媽身分等。 《香港01》正向警方查詢。

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直接由教育局介入 或交刑事調查

家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月今日（30日）在記者會上表示，關注開學後學生間可能因政見不同而引起校園欺凌或暴力事件，留意到有網上言論針對警員家屬或子女，包括稱其為「狗」、「狗乸」、「狗仔」、「狗女」，鼓吹分工用武器攻擊警員家屬及子女，警方人事部與教育局密切聯繫，已訂立處理機制，重申警方不能容忍欺凌行為，警員可向人事部職員關係科反映，會轉介教育局跟進。張寶月指警隊有117名學校聯絡主任，如欺凌涉及刑事成分，學校聯絡主任會將案件交由刑事調查隊調查，呼籲家長如有緊急情況要立場致電999。

推小冊子教如何應對開學各種情境

另外，據了解，警察心理服務課近日推出「亂局中守護警察孩子」小冊子，長達66頁，分為三個部分︰「社會運動篇」、「情緒篇」及「開學篇」，就住11個情境，建議警爸警媽如何與子女溝通，答案會按對象是兒童或青少年而有分別。在「社會運動篇」，其中如被子女問到為什麼警察會打人、市民為何鬧「黑警」等，小冊子建議，父母應先以平靜心情，講述客觀事實等，其中向青少年階段的子女，要展示尊重，指示威激烈會無可避免發生不願見到的衝突，令警察、示威者、市民、記者受傷等。

「亂局中守護警察孩子」小冊子部分內容：

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談及應否隱瞞父母是警察 可回應指為紀律部隊或政府工

「開學篇」篇幅最多，佔小冊子近半內容，涵蓋子女應否隱瞞父母是警察，建議如想與同學避談父母的話，可以回應指自己父母是做紀律部隊或政府工；如有老師公開問「父母是否警察」、老師在課堂上傳遞有立場或不正確信息等，子女可以選擇不回應，亦可反問老師為何要這樣問，回家後和父母分享討論；父母亦要引導子女避免對立，可以「和而不同」，如在課堂上討論政治議題，可以保持沉默、表示中立或者坦白分享。

小冊子特別提到，警察不怕被示威攻擊，但擔心自己身份影響子女，建議家長讓子女明白，「被欺凌對待並不是自己爸媽問題，他們沒有做錯事，而是因為社會撕裂，父母在政治事件中的角色而產生的現象。」引導子女回應時「切勿以牙還牙」等，按欺凌程度、子女與父母的立場一致程度有不同建議，如偏向與父母立場不同的，可以回應「唔關我事、鬧我都無用」等；如面對「一大班激進的人」或發現有人正批評警察，可以盡量迴避及保持低調。如子女受欺凌困擾持續，影響正常學習生活可以聯絡心理輔導課。