聾啞中年涉藉同床而睡非禮兩女兒　官信次女供詞裁兩罪成

中年聾啞人士涉於前年，與3名當時7至11歲的子女同床共眠時，先後非禮11歲長女及8歲次女，包括摸胸部及私處，但事後因次女向二姑姐告發時，妻子意外得知事件後與他對質，爭吵期間中年聾啞人士更突然衝去捉著次女及扯頭髮，妻子欲阻止時更被箍頸。聾啞被告就針對Y的非禮罪及普通襲擊罪成，案件將於9月20日判刑。

官指妻試圖影響兩女兒作供

審訊期間，控方傳召了大女X、次女Y、幼子Z及妻子A作供，法官分析指，被告妻作供後，曾提醒她不可跟未作供的子女討論證供，亦不可向他們提及自己作供期間被問及的事情，但從X及Z的證供可見，被告妻違反指示，雖然從X及Z的證供所見，被告妻沒有向二人說明她想二人作供時應說或不應說的內容，但法官認為被告妻的確試圖影響X及Z庭上的表現，法官對三人的證供存疑。

次女Y口供難即時編作

至於就次女Y的證供而言，法官指她在盤問下沒有動搖，而她向二姑姐投訴的內容不可能是自己，或者被告妻所編作的故事細節，也不可能是Y在盤問時即時能編作的答案，故裁定Y是誠實可靠證人，裁定被告就Y的非禮及普通襲擊罪成。案件押後至9月20日判刑，以等候Y的創傷報告及懲教署對於襲啞被告安排的報告。

3名女兒因冷氣不夠涼到被告房睡

針對Y的控方案情指，2017年6月25日，X、Y及Z再次因房間的冷氣不夠涼，而到被告房與他共眠，被告在被下隔著Y的內褲摸她私處，Y告訴Y後，X將被告的手撥開，被告繼而將手掌放在X的胸部中間，Y又將被告的手撥開，及後X及Y下床時，被告捉住X並用手打了X臀部數下，X踢向被告才能逃脫。

妻聽到次女向姑姐留口訊揭發

同日早上，被告妻聽到Y用其電話向二姑姐發送2個訊息，包括「爸爸琴晚非禮我同大家姐呀」、「爸爸非禮我屙尿嗰度同埋非禮大家姐個胸部同臀部」。妻繼而立刻用手語指責被告，被告用手語回應只是跟女兒玩，爭吵期間，被告衝入房間捉著Y及扯其頭髮，並作左右搖擺，被告妻上前保護Y又遭被告箍頸，她咬被告的左臂才得以擺脫。妻同日報警。

案件編號：DCCC34/2018