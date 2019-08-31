【逃犯條例】黃繼兒：六月起接841宗起底個案　涉示威者比例增加

反修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，更陸續有警員、市民及示威者被「起底」，個人資料被披露。 個人資料私隱專員黃繼兒今日（31日）於商台節目上稱，從6月中起截止周五（30日），共接獲841宗相關的起底個案。他又稱，近日針對示威者的起底情況趨嚴重，警員對非警員的個案比例由以往的七比三，升至現時的六比四，形容兩個派別互相「起底」情況於國際罕見。

個人資料私隱專員黃繼兒指，公署不會因為取資料一方是警方便會交出，一定要有實體證據和消息，足以證明若不交出資料會引起社會不公義，公署方會配合。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃繼兒於商台節目「政經星期六」上稱，自從6月14日起共接獲及主動調查的「起底」個案共有841宗，數量較以往上升近20倍。個案當中，涉及警員及非警員的比例由七比三升至六比四，當中非警員的案件內只有約30名為官員等的知名人士，其餘均為市民，而近日針對示威者的起底個案更有上升趨勢。他形容，本港出現兩派互相起底的情況為國際上罕見。

私隱專員黃繼兒強烈譴責任何侵犯個人資料私隱、網絡「起底」及欺凌行為，重申公署會繼續公平執法。（資料圖片）

黃繼兒提及被起底個案內有部分涉及小朋友，帖文內除有小朋友及家人的姓名、照片等，亦有騷擾性的字眼，容易令人感到驚恐，甚至改變小朋友對父母的印象。他指公署已向學校的校長發信，將會向老師、家長及小朋友提供處理上的協助，及輔導工作。

以往交警方個案 無一宗成功檢控

他又稱，港人對個人資料的認識不足夠，往往未知道會違法，或因法例未夠阻嚇性。他稱由於公署未有執法能力，往往需要透過其他執法機構作檢控，但以往提交予警方的個案未有一次成功檢控。他估計因對私隱條例的照顧及認知不足，他曾向警務處處長提出讓雙方有更多溝通，或由公署提出協助。

私隱公署早前稱轉介至警方調查的個案中，約七成為警員個案，被質疑「特事特辦」。黃繼兒解釋因應過往涉及警員起底的個案較多，導致轉介數字較多；他澄清公署執法時不論政治傾向、身份，強調未有特事特辦，只會根據法律基礎執法。他又提醒，若網民取用放在網上平台的個人資料，需要先得到平台的同意，否則將屬違法行為。