【逃犯條例】黃繼兒：部分起底個案會交警方跟進　或控告其他罪行

反修訂《逃犯條例》爭議持續逾2個月，有警員、市民及示威者的個人資料一度被「起底」。個人資料私隱專員黃繼兒今早（29日）於港台節目《千禧年代》表示，由6月至今共接獲680宗投訴，稱是次「起底」情況屬世界轟動，其他地區的機構亦未曾遇見。 黃繼兒又指，部分個案會交予警方跟進及調查。被問及倘涉及示威者資料，會否被控告其他刑事罪行。黃則指警方有相關權利，不排除此風險。

黃繼兒表示，自6月起至今共接獲680宗投訴，包括警方、市民及示威者的個人資料外洩。（資料圖片）

黃繼兒表示，自6月起反修例示威活動至今，投訴數字持續上升，共接獲680投訴，包括警方、市民及示威者的個人資料外洩，當中被「起底」資料包括投訴人、親屬及其家庭成員的身份證號碼、出生日期、電郵及地址等，相信部分資料來自公營機構例如運輸署、公司註冊處登記冊，甚至學校網站及個人社交平台等。

曾多次聯絡不同平台 要求移除違法連結

黃繼兒稱，個人資料私隱專員公署已多次聯絡相關平台，要求他們將相關違法連結移除，惟亦有把部分個案交予警方繼續跟進、搜證並作出拘捕。被問及當中或涉示威者資料，交予警方會否令他們可以控告其他罪行。黃繼兒指，參考過往經驗，曾有部分個案涉違犯私隱條例，惟警方調查後發現涉事人犯其他罪行，最終以其他條例控告，故不排除此風險。

「起底」規模世界轟動

至於今次起底規模，黃繼兒則形容情況是世界轟動，規模及形式亦是其他地區的類似機構未曾遇過。而個人資料私隱專員公署一度被批評，太遲公布被「起底」個案及相關數字，黃繼兒稱公署由6月開始，推行多項宣傳工作，至今做了8次簡報、回應超過24次查詢，亦有發出新聞稿以及在社交平台租用位置張貼不同警告。