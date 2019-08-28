【逃犯條例】608起底個案交警方　黃繼兒：不隨意披露示威者資料

修訂《逃犯條例》風波引發社會撕裂，網絡上湧現林林總總的起底組，透過披露個人資料打擊異見陣營。 個人資料私隱專員公署今日（28日）公布，已轉交608宗起底個案給警方跟進，警方亦已展開拘捕。 被接獲的投訴難免涉及示威者，個人資料私隱專員黃繼兒指，公署不會因為取資料一方是警方便會交出，一定要有實體證據和消息，足以證明若不交出資料會引起社會不公義，公署方會配合，但若涉及刑事責任，同時又有法庭手令，公署必須遵循。

私隱專員公署自6月14日至今日上午，共接獲及主動發現768宗疑似政府官員、社會知名人士、警務人員、市民及其家人和示威者的個人資料的「起底」個案，比6月14日的50宗有約14倍升幅，當中涉及姓名、地址、電話、相片等個人資料，所涉平台共8個，包括連登、高登、Telegram、Facebook 、Twitter、Tumblr、Instagram和Doxin。黃繼兒席間舉出3個受欺凌的例子，包括最近被起底的一對警察和「警嫂」。

768宗個案中，684宗屬於收到的投訴，涉及警員的佔最多，有72%，而608宗「起底」個案已轉交警方跟進。黃繼兒指，由於有關個案涉及大規模肆意攻擊和恐嚇等行為，因此需引用刑罰較重的《私隱條例》第64條處理，即最高可判處罰款100萬元和監禁5年。他又指已轉交的個案，受影響者不只警員，示威者等非警員都包括在內，強調沒有偏私。

公署目前已要求涉事平台移除872條連結，其中474條已被移除。黃繼兒解釋，公署要求平台移除連結的根據，是若涉及煽動性和恐嚇性行為會屬刑事罪行，公署可勸任何有責任的機構不要進行犯罪的行為。另外，所有可上載貼文和圖片的平台都有一項條款，即不可上載犯法的文字和圖片。

個人資料私隱專員黃繼兒指，公署不會因為取資料一方是警方便會交出，一定要有實體證據和消息，足以證明若不交出資料會引起社會不公義，公署方會配合。（梁鵬威攝）

有部分連結所涉的平台是在境外運作和經營，公署已聯絡外地的私隱執法機構和有關駐港機構尋求協助。黃繼兒指出，大部分外地機構都坦言，未試過這麼大規模的「起底」行動，沒甚麼經驗可以分享。他亦承認，若「起底」者身在境外難以繩之於法，但洗黑錢等嚴重罪行則無地域限制。

接獲的投訴難免涉及示威者，黃繼兒指，公署並非獲取個人資料的「矛」，不會因為獲取資料一方是警方便會交出，一定要有實體證據和消息，足以證明若不交出資料會引起社會不公義，公署方會配合，但若涉及刑事責任，同時又有法庭手令，公署必須遵循。