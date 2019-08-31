【男拔附屬小學小一收生】面試考反應及想像力　30秒分類不同筆

拔萃男書院附屬小學今日（31日）舉行小一入學簡佈會，今年首次使用網上索取簡介會門票，過往的通宵人龍未有出現。 校方透露，收生面試將會有兩輪面試，並會運用電腦測試學生能力，例如老師會要求學生在30秒內把不同形狀類型的筆分類，再解釋原因，藉此測試學生反應速度、自信心、想像力等。

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拔萃男書院附屬小學今日（31日）舉行一連兩場小一入學簡介會，今年一改以往做法，首次採用網上登記索取簡介會門票。過往男拔附小一直沿用先到先得方式派發共2400張門票，引來不少家長通宵排隊。

男拔總校長鄭基恩開場白時指學生要明白成功不能一步登天，亦用校內的孫中山雕像為例解釋有崇高理想都需要接近人群。小學部校長羅錦麗致辭時表示，小學擁有優良傳統，培養學生全面發展，訓練批判性思考、相處能力，教導學生自信心強、出類拔萃、回饋社會。她亦講解學校課程綱要和學術外活動，介紹不同範疇的授課情形及豐富活動。

至於入學準則，會分兩次面試。第1輪面試佔30%，第2輪面試佔55%，學術成就及課外活動佔5%，其他（包括舊生、信仰等）佔10%。所有結果將會在12月19日公佈。

第1輪面試會有兩個老師見3個學生，運用電腦測試學生不同能力。羅校長舉例，老師要求學生在30秒內把不同形狀類型的筆分類，然後向老師解釋原因，越分得多月高分。羅解釋此舉是測試學生反應速度、自信心、想像力等。「老師從學生的言行舉指可以看到學生的自信心，有自信的會眼睛發亮、專心答話。」羅校長預計有約4000名學生參與第1輪面試。

第二輪測試學生分析能力表達能力

而第2輪面試將選剩300個，學生會獨自面對包括校長的三位校方人員，學校會問比較深入的問題，測試學生的分析能力、想像力和表達能力等。羅錦麗校長舉例，學校曾要求學生形容一個筆盒，出色的學生能夠講出筆盒的構造、花紋、物質，以及用途。而家長會面會設於第二輪面試後段，只是日常生活的交談。

羅校長亦透露，有資質但行為不檢的學生，如態度差，不聽老師話甚至打人等行為可能會被要求第3輪面試，總校長鄭基恩會親自出席。每年大概有5個學生被邀請參與第3輪面試，其中約3個會被取錄。



今年入學申請期由今早（31日）開始至9月6日下午5時正，申請者必須在期限前完成網上申請表及繳費。羅校長強調入學有年齡限制，只有2013年9月1日至2014年12月31日出生的學生才符合資格。



至於近日有傳聞指警察的兒子會被針對或欺凌，亦有學校改變作風不讓學生介紹自己家人職業，對此校長羅錦麗表示男拔不會改變學校政策，並會嚴正處理任何欺凌問題。「學校有責任令所有學生都感到安全，以及教導他們尊敬及包容其他學生。



被問到幼稚園的分別會否影響面試結果，羅認為就讀不同幼稚園的學生適應速度都有異，學校會一視同仁，並努力幫助他們適應。

其中排隊入場的任太表示有帶兒子到不同地方體驗及成長，兒子也有參加面試班和游水。另外馮先生亦特意到來觀察環境，表示以多傾談方式培育兒子，亦有為他報讀不同課程，選學校時也會考慮學校的政治取向，希望教師可以持平。近日社會風氣亦令他傾向送兒子讀IB課程或到外國留學。

馮先生表示，近日社會風氣令他傾向送兒子讀IB課程或到外國留學。（李樂天攝）