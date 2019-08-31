【8.31遊行】示威者衝擊政總　警水炮車出擊首用藍色水柱驅散人群

警方於下午5時18分左右，在facebook發帖文指，有示威者將硬物投向政府總部，以鐳射光照向於政府總部佈防的警務人員，並於5時41分發新聞稿指，大量示威者衝擊政府總部及立法會，並投擲汽油彈。記者現場直擊，警方於下午約5時25分在立法會煲底位置，連發多枚催淚彈，之後三度駛出水炮車射水，其中兩次用藍色水，包括於5時50分左右，水炮車首次射出藍色水柱，約於6時05分，警方在政總及駐港部隊中環軍營之間的道路，再向夏愨道天橋上人群，再發射藍色水柱。 據《香港01》記者現場所見，下午在金鐘政總的停地場猶如「重兵坐鎮」，除了有多架警車外，一架水炮車亦早在該處停泊。翻查資料，水炮車設有三種射水模式，可使用顏色噴劑及催淚水劑。

在金鐘政總一帶，於5時半左右，警方首次在金鐘一帶出動水炮車，其後一度退後，現場見到政總對出水馬陣部分位置有起火。水炮車其後再出擊，開始使用藍色水柱射向人群，包括於近6時，警方再次駛出水炮車，並發射藍色水柱。約於6時05分起，警方在政總及駐港部隊中環軍營之間的道路，再向夏愨道天橋上人群，發射藍色水柱。

水炮車有3種射水模式

據資料，水炮車車頭頂設有兩部噴水裝置，設有三種射水模式，分別為花灑式、脈衝式和連續水注式。而水炮車亦可使用顏色噴劑及催淚水劑。惟警方未有公開最低水壓及最高水壓的數字。警察機動部隊副校長陳健國曾表示，據警方測試，40米是一個「安全距離」，因為掟磚最遠距離是30米，除非輔以椏杈等工具。

警方於5時41發稿指有示威者投擲汽油彈

據警方公布消息記錄，警方於下午5時18分左右在facebook指，有示威者分別於畢打街及莊士敦道拆毀交通燈及鐵欄，又將硬物投向政府總部，以鐳射光照向於政府總部佈防的警務人員，威脅在場各人的人身安全。另外，大批示威者堵塞德輔道中、夏慤道及告士打道的行車線，現場交通嚴重擠塞。警方警告示威者必須停止違法行為，立即離開。

警方於5時41分發新聞稿指，大量示威者衝擊政府總部及立法會，並投擲汽油彈。多次警告示威者停止違法行為無效，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

記者於下午約4時許，就在金鐘政總停地場發現「重兵坐鎮」，除了有多架警車外，一架水炮車現亦在該處停泊。另外，《香港01》記者接近中午12點拍攝到，兩架水炮車駛經金鐘夏愨道，往西環方向行走，之後抵達中聯辦一帶停泊。