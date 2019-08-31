【831遊行】麵包店減產落閘　街坊斥催淚煙攻民居　小狗咳嗽未癒

自今年六月「反修例」風波開始，本港多場示威衝突中，經常出現警方與示威者對峙情況，區內不少商戶選擇暫停營業。就今日8.31遊行，中環德輔道西一間麵包店負責人指，「今日隨時拉閘，會畀伙計大約4時收工！」另有區內居民指，早前示威中警方施放催淚彈，即使關上門窗，催淚煙仍攻入單位，慘令飼養的小狗咳嗽多天，久未痊癒。

鑑於港島區示威活動，不少商戶選擇提早關門。一間位於德輔道西的藥材店負責人蘇先生指，他正準備關店。（黃偉民攝）

區內商戶準備關店 讓員工提早下班

鑑於港島區示威活動，不少商戶選擇提早關門。中環德輔道西一間麵包店負責人指，今日主要擔心警方施放催淚彈，會影響店內食品及食材，「平時我哋會擺滿晒（貨架），今日唔敢整太多，都係賣晒先再整！」她表示，今日生意比預期好，「大家都驚嘛，好似打風前咁，所以買定啲野食。」

位於德輔道西的藥材店負責人蘇先生指，目前正準備關店，早已先讓員工下班，「連地鐵都冇，行去中環搭都遠啦！」他表示，過去於區內發生的示威活動對店鋪未有太大影響。

住戶：催淚煙直攻家中 小狗咳嗽多天

附近的均益大廈中層住戶趙先生指，早前警方施放催淚彈對其家中未有太大影響。他認為，示威活動未有對社區做成影響，「佢哋做緊啲啱嘅嘢無問題，而且目標都好明確。」均益大廈高層住戶表示，平日會讓兒子獨自回家，不過得悉警方於大廈一帶設水馬，於是決定親自接送兒子，她認為警方封路措施誇張。她又指，早前警方於區內施放催淚彈，即使關上門窗，催淚煙仍直燻家中，令她飼養的小狗咳嗽多天，久久未能痊癒。

「8‧31」示威者聚集及高叫口號

周六（31日）原計劃在中環遮打花園舉行「8‧31再集結」集會及遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，上訴後維持原判，民陣召集人岑子杰昨宣布取消遊行。今中午12時半有人發起為「為香港罪人祈禱大遊行」，數千名示威者在中環及灣仔一帶聚集及高叫口號。其後警方指，示威者佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞。他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。