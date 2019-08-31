【8.31遊行】2000示威者警總快閃嗌口號　政府合署警民對峙

今日（31日）有市民發起「為香港罪人祈禱大遊行」，中午12時許在灣仔修頓起步前往灣仔循道衛理中心，其間有示威者高唱「sing hallelujah to the lord」。至下午二時許，近二千名示威者步行至灣仔警察總部外，有人高叫「黑警」等口號。現場可見，由於示威者人數眾多，不少人需行出馬路並佔據一邊行車線，不時有汽車駛經。示威者警總逗留十分鐘後，向着太古廣場方向前行，至政府合署外示威者與警員對峙。

示威者警總逗留十分鐘後，向着太古廣場方向前行，至政府合署外示威者與警員對峙。（陳康智攝）

市民手持聖經離開球場

周六（31日）原計劃在中環遮打花園舉行「8‧31再集結」集會及遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，上訴後維持原判，民陣召集人岑子杰昨宣布取消遊行。中午12時半有人發起為「為香港罪人祈禱大遊行」，參加者陸續抵達灣仔循道衛理中心，他們沿途高唱「sing hallelujah to the lord」，高叫「香港人」「加油」等口號，更有市民手持聖經離開球場。

灣仔警署報案室暫停服務

下午二時許，警方發新聞稿指，大量市民佔用灣仔軒尼詩道附近的行車線，在場人士現正參與「未經批准的集結」。警方警告市民立即停止佔路，市民在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。另外，警方呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。

警方：示威者正進行未經批准集結

灣仔警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。至下午2時43分，警方再次表示，大量示威者佔據軒尼詩道、金鐘道及花園道，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為。

至下午二時許，近二千名示威者步行至灣仔警察總部外，有人高叫「黑警」等口號。（陳康智攝）