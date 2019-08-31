【8.31遊行】入夜成政總燃燒彈VS水炮車　黃與藍攻防戰　

民陣原定於今（31日）舉行的「8‧31再集結」的集會與遊行活動，惟因未獲不反對通知書而取消，然而亦有宗教人士舉行祈禱會，不少市民在中午聚集及作了個短程的遊行，之後部份人士繼續在中環與銅鑼灣一帶，似是漫無目的地遊走，情況大致和平。 惟至下午5時許，氣氛突然急轉直下，示威者開始在金鐘政府總部聚集，雙方開始對峙，且在短時間內暴力升級，警方不斷向示威者發射大量催淚彈，示威者亦不甘示弱，多次投擲磚及燃燒彈，不少更是從夏慤道天橋上拋下，令橋下險象橫生，警方亦再次出動水炮車，並首次發射藍色水柱，令金鐘夏慤道地上染成一層藍色。

警水炮車出擊首用藍色水柱驅散人群。（盧翊銘攝）

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中午氣氛一直和平

民陣原本舉行的遊行活動雖然取消了，但有宗教人士中午在灣仔修頓球場舉行集會，並遊行到附近循道衛理教堂祈禱，集會都很和平，遊行人士亦有頌唱「哈利路亞」。

之後參與遊行的人士，不停在中環與銅鑼灣一帶「來來回回」，至約4時許，有人大叫「去金鐘」，之後遊行人士轉去金鐘方向，並堵住金鐘一帶的道路。

下午5時許，示威者聚集在金鐘一帶，並與警方對峙。(梁鵬威攝)

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警方與示威者互擲催淚彈及燃燒彈

至下午5時許，氣氛突然變得緊張，警方早已在政總外架設水馬，這時亦開始見到在水馬後有警員部防，並有警員坐在高架上，不少亦配備發射的儀器，並向水馬外示威者射催淚彈。

當時不少示威者留守在政總外夏慤道天橋上，唯一輪催淚彈從天而降，原來警方亦從附近樓宇及政總的高處投下催淚彈。示威者除有把部份催淚彈擲回水馬後警員的位置外，亦有人向警方方向投擲燃燒彈。經過一輪又一輪的對峙，有燃燒彈及磚不停從夏慤道天橋拋下，令橋下險象橫生。

示威者從高處向警方擲下燃燒彈。（余俊亮攝）

水炮車再次出動並發出藍色水柱

至下午約5時45分，警方的水炮車再次出動，先是向較高方向射水，似是作出警示，惟在場的示威者似未被嚇到，水炮車之後開始向較低方向射水，並射出藍色水柱，至6時許再射一次，令夏慤道天橋有部份亦變成藍色。