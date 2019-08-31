【831遊行】SOGO崇光銅鑼灣提早下午6時落閘　店員：保障員工安全

民間人權陣線原計劃今日（31日）在中環遮打花園舉行「8‧31再集結」集會及遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，上訴後維持原判，民陣召集人岑子杰昨宣布取消遊行。但仍有大批市民到港島區各個地方聚集，當中不少穿上黑色衫的市民，到銅鑼灣一帶高舉「反送中」的橫額，銅鑼灣崇光百貨顧客服務部職員表示，由於門外人流眾多，基於職員及顧客的安全為理由，將於下午6時正提早關門。

銅鑼灣崇光百貨稱基於職員及顧客的安全為理由，於下午6時正提早關門。（胡家欣攝）

下午約2時開始，一班穿上黑色衫的市民聚集銅鑼灣一帶，人流眾多，不少人高舉「反送中」等訴求的橫額，但未有太大混亂情況。記者以顧客身份查詢時，銅鑼灣崇光百貨顧客服務部店員表示，由於門外人流眾多，基於職員及顧客的安全為理由，將於下午6時正提早關門。

已三度「落閘」提早關門

早前香港崇光百貨所屬的利福國際主席劉鑾鴻出席業績發布會時表示，近日社會事件打擊本地消費情緒、以及內地訪港人數，難以估計下半年市況，僅稱集團銷售「7月情況比6月差，8月情況比7月更差」。財務總監潘福全補充，7月集團銷售額錄雙位數跌幅。他也提到由事件發生至8月中，銅鑼灣SOGO因爲社會事件曾三次「落閘」提早關門，合法示威遊行乃市民表達意願的權利，不論運動或暴亂，希望事件盡快平息，現時事件不只影響零售商，更影響全香港人的日常生活。