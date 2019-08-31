【8.31遊行】疑再有警喬裝示威者　事後持胡椒槍　上臂有藍色標記

因反《逃犯條例》爭議，今（31日）再引發警民衝突，示威者與警方入夜起在金鐘政總對峙，之後一直向東移動，並在銅鑼灣對峙了一段時間，正當雙方似是稍為靜下來的時候，到晚上9點多，維園疑再發生喬裝警員的拘捕事件。 數名以示威者打扮的人士，制伏和拘捕在場的示威者，並帶到維園內其他警員的位置，現場所見至少兩人被捕。這些疑似喬裝警，上肩有藍色熒光標記，記者追訪拘捕行動時時，發現其中一人手持胡椒球槍，另一人則沒有戴口罩，在記者鏡頭前露出「全相」，被記者追問其身份後，才把掛在頸上的黑布拉上鼻子和嘴巴位置。 就是次行動，記者正向警方查詢。

831遊行示威衝突，晚上9點多，維園附近疑有警員喬裝示威者，拘捕一人。事後記者發現，他手持胡椒球槍。上臂有藍色熒光標記。（羅國輝攝）

一條由其他傳媒拍攝影片所見，有四名示威者裝扮、疑似喬裝警員的人，被示威者在維園外追打，其中一人手持胡椒球槍。《香港01》記者事後在維園現場，與拍攝該影片的記者確認過該段影片。

之後有示威者，被以示威者打扮、蒙面、有防毒面具掛身上的人士，以及其他警員拘捕。示威者被捕時，大聲喊出自己的名字。

警稱有「特別行動」

記者即上前追問該男子是否喬裝警員，該男子一直用疑似警棍物體指向記者，並為負責拘捕的警員護航，他更一度露出全部面容，惟遭記者不斷追問下，才把掛在頸上的黑布拉上，以遮蓋鼻及口，該布曾幾度鬆下，他亦狼狽地繼續拉上黑布。

大批記者繼續上前追問，警員不斷驅撒記者，並稱他們有「特別行動」，着記者去別處採訪，並一度包圍着記者。拘捕行動後，《香港01》記者拍攝到，疑似是喬裝警員，手持俗稱胡椒球槍的胡椒球發射器，在現場戒備。

▼香港電台直播 拍攝到示威者裝扮的疑似喬裝警員拘捕過程▼