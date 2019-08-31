【8.31遊行】水炮車驅散陣式曝光　水炮開路攻防　速龍持長槍緊隨

8.31港島區集會遊行至傍晚演變成激烈衝擊，晚上7時多，灣仔警察總部附近有示威者燃燒雜物，濃煙湧上半空，現場曾傳來爆炸聲，消防先抵現場嘗試撲滅，其後兩架水炮車駛到警總外，伙拍速龍小隊展開驅散行動，採取由水炮車負責「開路」的陣式，全副裝備的速龍小隊以「步兵」式緊隨其後，水炮車曾幾度快速行駛，當停泊好後，速龍小隊繼而前方及兩旁擺陣。一路推進防線，於晚上近8時20分在灣仔一帶向人群射水。在一輪水柱驅散後，速龍小隊在現場發射多枚催淚彈。

水炮車開路 速龍小隊「步兵」緊隨

由編號「AM9897」的水炮車率領警車車隊到場，據目測，估計與示威者保持至少50米距離。全副裝備的速龍小隊瞬即下車列陣。而在驅散前方示威者時，與以往由防暴警察持盾「開路」不同，有水炮車在場，警方陣形亦有調整，據現場所見，由一架水炮南打頭陣「開路」，持有多支長槍及長盾的速龍小隊，及第二架編號「AM9895」的水炮車緊隨。

據了解，警方訂定水炮車與示威者的「安全距離」為約40米。當水炮車停泊好後，速龍小隊繼而在水炮車前及兩旁擺設防線。防線一路向灣仔方向推前，至約8時20分，水炮車再出擊，向人群射水。水炮車於傍晚時分在金鐘政總曾三度出擊，其中兩次使用藍色水柱。

法國防暴及原廠商曾赴港「教路」

翻查資料，水炮車於去年由法國抵港後，在粉嶺機動部隊總部試用及演習，法國的防暴警察及車廠、水炮製造商一連數日都在場「教路」，交流運用水炮車的戰術及經驗，向PTU講解水炮車的操作等。

去年9月，《香港01》直擊機動部隊一連三日演兵，模擬示威者與警方對峙的情況，機動部隊出不同陣式向示威者推進，並利用舊消防車改裝的模擬水炮車，向左右兩旁射水，及噴出相信是模擬催淚煙的紅色煙霧，機動部隊人員擺好陣，水炮車亮燈退後，一輛衝鋒車趨前，步步進迫，驅散示威者。

總警司指揮行動 警長操控射水裝置

警方曾透露，行動現場至少要有總警司或以上階級人員指揮，並獲助理處長批准才能出動水炮車，水炮車將可承載4至5個人，據介紹，頭排是駕駛員，其左邊會是一名警長負責左車頂的射水裝置；後排中間位置由一名警署警長擔任人群管理用途車的主管，右邊由一名警長負責右車頂的射水裝置，有警長負責行動記錄。

設4個自動錄影鏡頭 可連續錄影20小時

錄影系統方面，水炮車四個角落位置，均有360度攝錄鏡頭，每部水炮車均設有總共7個鏡頭，當啟用輔助引擎或泵水系統，其中4個鏡頭便會自動錄影，最多可連續錄影20小時。而車廂入面有4個屏幕，水炮車的主管可透日過屏幕了解和評估車外情況，片段亦可作日後證供。