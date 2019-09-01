【8.31遊行】太子站爆衝突40人被捕　警：激進示威者換衫喬裝市民

昨日（8月31日）是人大就普選行政長官「831決定」五周年，加上修訂《逃犯條例》爭議，一場宗教集會最後演變成遍及港九新界、地上地下的水火警民衝突，水炮車和汽油彈在多處交戰，警方和示威者在港鐵站激戰。 其中警方在太子站的拘捕行動受到非議，警察公共關係科高級警司余鎧均表示，當場拘捕40人，罪名包括參與未經批准集結、刑事毀壞、阻礙警務人員執行職務等等。她指有激進示威者破壞港鐵旺角站設施後，到月台乘車離開時換衫「喬裝市民」，強調警方有專業能力分辨示威者。 另外余鎧均表示，有兩名警員在維園因被「暴徒」襲擊，「嚴重威脅生命，各自向天開了一槍」，即一共向天開了兩槍示警。

警察公共關係科高級警司余鎧均（中）指有激進示威者在高架橋上向下面的警員擲汽油彈，急及危警員安。（警方FB專頁影片截圖）

高級警司余鎧均：昨香港經歷浩劫

警察公共關係科高級警司余鎧均今日（1日）凌晨3時15分召開記者會，一開首即形容昨日「香港經歷浩劫」，她除了以激進示威者形容昨日的一些示威者，也多次稱他們為「暴徒」，強調「任何訴求都唔會係犯法藉口，犯法就係犯法」，警方有信心及能力將違法人士緝拿歸案，呼籲和平理性市民要與暴力劃清界線，令香港重回正軌。

余鎧均表示，昨日下午1時有一個以宗教名義的集會舉行，指這是一個未經批准的集結；之後有參加者向金鐘方向前往，不少人佔據軒尼詩道、金鐘道等主要幹道，在銅鑼灣也有參加者佔據軒尼詩道，令港島交通接近癱瘓。

斥激進示威者縱火：火焰高至行人天橋

余鎧均指出，有大批激進示威者昨日四處破壞，設置路障，剪斷交通燈訊號，「又有激進示威者向警察掟腐蝕性液體，燒穿同事衣物。」到下午5時半開始，他們向立法會、政府總部、警察總部擲汽油彈，也有人在高架橋上向下面的警員擲汽油彈，燒着路上的水馬和留下火種，至晚上有人在軒尼詩道，將球場看台架和雜物混合焚燒，火光熊熊，更傳出兩次爆炸聲，火焰高至行人天橋，火勢橫跨兩邊行車線，觸及建築物；之後警方將人群驅散至崇光百貨時，他們再向警方投擲汽油彈。

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指激進示威者大肆破壞港鐵站 後乘港鐵離開

余鎧均又指，有激進示威者更闖入港鐵站大肆破壞，在旺角站用大鎚仔打爛控制室玻璃，用硬物破壞售票機螢幕，並拆爛入閘機閘門；之後他們落到月台坐車離開，「我們看到新聞直播，見到大批示威者換衫喬裝市民，大家亦都喺螢光幕上見得好清楚。」

余鎧均（中）稱從新聞直播看到，「大批示威者換衫喬裝市民」。（警方FB專頁影片截圖）

我哋係用我哋專業能力辨別暴力示威者。 警察公共關係科高級警司余鎧均

指太子站有示威者與長者打鬥 警察止亂

至於太子站警民衝突，余鎧均表示，約發生在昨晚10時40分。她指當時在太子站裡面，「有穿着黑色衫、戴住防毒面具示威者，同車內幾名較年長市民有爭執，之後雙方發生打鬥，其中示威者曾用硬物、雨遮、水樽掟向車內市民，更加有示威用滅火筒向車內噴煙霧，車內視線受阻。我哋立即調派警務人員到站內，制止暴力事件惡化，並且作出拘捕行。」

她其後補充，是因有「暴力示威者」破壞車站，收到港鐵要求才進入執法；同時知悉他們乘坐港鐵去太子站，又收到999召喚，站內發生爭執，因此派警員前往增援。「從螢光幕睇到，都有幾大量示威者開遮，群埋一堆，其實就喺裡面換衫，大家喺鏡頭上面，睇得好清楚喺換緊衫。」

她直言「暴力示威者」換衫後，增加拘捕難度，不過「警員憑着我哋專業經驗，拘捕有關示威者」，並指「示威者特登換衫掩飾佢哋身份。」她其後再強調「我哋係用我哋專業能力辨別暴力示威者」。

▼831太子站內警方拘捕時發生嚴重衝突▼

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否認入站打入：警務人員當時受到襲擊

有多名示威者疑被警棍打傷流血，余鎧均強調不同意警方入去車站打人，「當我哋想拘捕呢啲暴力示威者，佢哋當然有掙扎，我哋係用適當武力制服佢......同事同我講，佢哋（示威者）係用好長物品、遮攻擊警務人員，我哋用相對武力制服佢哋。」她強調警務人員當時受到襲擊，「大家喺螢光幕上，只係睇到一個鏡頭，並唔知道之前發生過乜咩事」，她稱將會利用所拍攝片段，弄清整件事。

她未有回應為何示威者停止行動，仍受到警員施以武力；對於有指車廂中有年長乘客用鎚仔襲擊示威者，有否也被拘捕，她只稱無補充。

警方總共在太子站拘捕40人，罪名包括參與未經批准集結、刑事毀壞、阻礙警務人員執行職務等等，呼籲受襲市民向警方報案。

到深夜時，示威者暴力行為蔓延至太子、觀塘、黃大仙、坑口及天水圍等，其中在太子有示威者向警員投擲油漆彈。

警員維園鳴槍示警事件 因「暴徒」嚴重威脅警員生命

至於警員在維園向天鳴槍示警，余表示發生在晚上9時左右，當時有數十名「暴徒」挑釁及衝擊幾名喬裝示威者的同事，並意圖搶奪他們手提電話，引起拉扯，其後「暴徒襲擊我們同事，甚至試圖搶槍」。

她說同事當時生命受嚴重威脅，警告無效後在晚上9時05分左右，在維園內向天開了一槍示警；「後來有數十名暴徒使用長鐵枝、竹枝、汽油彈、磚頭等攻擊性武器，攻擊附近同事。四名同事到維園內噴水池附近，再被三十至四十名暴徒包圍、瘋狂襲擊，同事當時生命受嚴重威脅。警告無效後，在晚上9時10分，維園內噴水池向天開了一槍示警。」她強調警員鳴槍示警前，都已表明警察身份，亦有給清晰警告，指開槍決定是正確和合理。

至於為何喬裝警員為何配槍，她稱不能透露相關細節。