【罷課罷工】金鐘周一二集會獲不反對通知書　尖沙嘴集會上訴失敗

繼月前有反修例示威者發起全港三罷（罷工、罷課、罷市）後，全港最少21個行業的從業員早前聯署跨界別聯合聲明，計劃於周一及二（9月2日及3日）發起罷工及集會，要求政府回應民間五大訴求。 周一及周二在金鐘添馬公園的集會已獲警方發出不反對通知書，但周一在尖沙嘴梳士巴利花園集會，上訴委員會一致認為集會對公眾人士秩序構成危險，故維持警方反對的決定。

郭先生（中）表示，上訴失敗原因是尖沙嘴曾發生多次警民衝突，他認為理據不合理但無奈接受。（勞敏儀攝）

+ 36 + 35 + 34

參與罷工聯署的界別包括醫療專職、資訊科技、保險、零售、銀行、金融服務、會計及酒店等的從業員。主辦方計劃周一及二下午兩時半在添馬公園舉行集會，獲警方發出不反對通知書，可於上午7時至下午11時59分進行。至於明日尖沙嘴集會，主辦方上周五（30日）表示，已收到警方發出「禁止公眾集會通知書」，原因包括警方有理由相信尖沙嘴警署會再被衝擊，其後上訴失敗。

罷工罷課籌備小組金融界代表郭先生表示，上訴失敗的理據，包括尖沙嘴曾發生多次警民衝突、尖沙嘴警署曾被破壞、梳士巴利花園無法容納太多示威者、未曾舉行大型公眾集會等。但他認為，7月7日九龍遊行也曾以該處作起步點，認為理據不合理，對上訴失敗只能無奈接受。

被問及如何確保港島區集會和平進行，郭表示昨晚發生大型警民衝突事件，估計參與人數只增不減，呼籲警方專業、理性執法，不要令市民和平訴求被誤解。他又指，上月七區「三罷」集會期間，警方已開始發射催淚彈，令集會人士感無助：「當和平發聲手段已無效，如何表達自己聲音？無人希望看見流血事件，政府是否仍要用不理會態度回應市民？」